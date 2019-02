Telecomunicaciones

Barcelona Activa acompaña 20 startups al 4YFN y lanza nuevos programas en el congreso

El Ayuntamiento de Barcelona acompañará a un total de 20 startups de la comunidad de empresas de Barcelona Activa al congreso móvil Four Years From Now (4YFN), dentro del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, con el objetivo de incentivar su actividad y conocimiento del mercado local e internacional.