(AMP) Vodafone lanza la primera familia de tarifas con datos móviles ilimitados del mercado español

El nuevo conjunto de tarifas, que comenzará a comercializarse el próximo 14 de abril tanto para nuevos clientes como para los actuales que deseen cambiarse de forma voluntaria, simplifica la oferta actual de la operadora e incluye el lanzamiento de tres tarifas con datos ilimitados en móviles y cuatro en el segmento convergente.

El director general de la Unidad de Negocio de Particulares de Vodafone España, Andrés Vicente, ha destacado que este cambio de estrategia se sustenta en tres claves: satisfacer las demandas de los clientes, el crecimiento disparado del uso de datos móviles y una red de calidad que permite explotar estos servicios.

Vicente ha explicado que España supone además el primer gran mercado del grupo en el que se lanza un paquete de tarifas ilimitadas, tras la prueba que supuso su lanzamiento en Malta, y ha incidido en que esta oferta es diferente a otras experiencias puntuales con tarifas ilimitadas en España, ya que busca que en un "relativo corto plazo" la mayor parte de la cartera de clientes estén en modelos de datos ilimitados.

Las nuevas tarifas con datos ilimitados se dividirán en tres tipos en función de la velocidad de 2Mbps, 10 Mpbs y máxima velocidad 4G+, a las que se podrán acoger los clientes teniendo en cuenta los usos intensivos que hagan de los datos. Técnicamente no hay ningún límite de datos, pero se pedirá al cliente que no haga un uso abusivo de los mismos, por ejemplo, revendiéndolos a otros usuarios.

Vicente ha reconocido la dificultad que supondrá explicar a los clientes el concepto de velocidad, por lo que inicialmente se explicará que cada tarifa busca dar una experiencia con la máxima satisfacción al cliente en función de los usos intensivos que hagan de su dispositivo. Por ejemplo, la Ilimitada Total está destinada a aquellos usuarios que ven vídeos online en máxima calidad, quieren jugar a juegos online o descargan y suben archivos de gran tamaño.

En este sentido, ha afirmado que los límites en los datos que se pueden consumir en un mes suponía una barrera al uso de los móviles, por lo que estas tarifas van a aumentar el consumo de algunos servicios. De hecho, ha remarcado que en las promociones realizadas en Navidad y verano con 25GB adicionales pudieron comprobar cómo con más datos disponibles se multiplicó por tres el consumo de datos de los clientes.

Asimismo, ha admitido que estas tarifas puedan penalizar inicialmente los márgenes, pero ha asegurado que se están adelantado a lo que vendrá próximamente con el 5G. Así, ha agregado que aunque este movimiento requiere más costes e inversión, supone una "oportunidad" que da valor al mercado, y descarta que puedan ser replicadas por operadores enfocados en el segmento de bajo coste.

NUEVAS TARIFAS

En concreto, en móvil habrás tres tarifas con datos y llamadas ilimitados: la Ilimitada con 2Mbps de velocidad por 40,99 euros al mes, la Ilimitada Súper con 10 Mbps por 45,99 euros al mes y la Ilimitada Total con máxima velocidad 4G+ por 49,99 euros al mes. Además, habrá otras dos tarifas, una con 3GB y 200 minutos en llamadas por 19,99 euros al mes (Mini) y otras con 6GB y llamadas ilimitadas por 29,99 euros al mes (Extra).

En el sector convergente, el precio será de 69,99 euros el mes para la One Ilimitada con fibra de 600 Mbps y de 84,99 euros al mes para la One Ilimitada Súper, también con fibra de 600 Mbps. La One Ilimitada Total se podrá contratar con 600 Mbps de fibra por 99,99 euros al mes y con 1 Gbps por 109,99 euros al mes.

Asimismo, es posible añadir líneas adicionales con descuentos de 10 euros al mes respecto al precio de la tarifa Extra y de 15 euros al mes en el caso de las tarifas ilimitadas. Las tarifas también incluyen el roaming en el extranjero, aunque las ilimitadas tienen límite de entre 16 GB y 19 GB al mes acorde a las fórmulas contempladas por la legislación europea.

Los autónomos y pequeñas empresas también se beneficiarán de las tarifas ilimitadas y por el mismo precio disfrutarán además de 100 o 1.000 minutos de llamadas internacionales (Ilimitada Súper/Ilimitada Total) desde el móvil y el fijo, en caso de que tengan planes convergentes. Los clientes con la tarifa convergente One Ilimitada Total disfrutarán de un servicio de soporte técnico 24 horas, 7 días a la semana.