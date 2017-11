El secretario de Comercio de EE.UU. se defiende tras figurar en "papeles del paraíso"

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, cuyo nombre se vio envuelto este pasado fin de semana en la conocida como investigación de los "papeles del paraíso", negó hoy haber hecho algo incorrecto y dijo que las autoridades competentes sabían de sus controvertidas inversiones.

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y divulgada este domingo, Ross mantiene una inversión en una empresa logística que tiene una conexión financiera directa con el círculo del presidente de Rusia, Vladímir Putin, y con la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.

El pasado febrero, al incorporarse al Ejecutivo del presidente Donald Trump, Ross vendió la mayoría de sus millonarias inversiones, pero retuvo una participación en la multinacional británica de transporte marítimo Navigator Holdings.

Ross formó parte en el pasado de la junta directiva de Navigator Holdings, y su empresa, W. L. Ross, fue la principal accionista de la compañía de transporte a partir de 2012.

Entre los principales clientes de Navigator Holdings se encuentran una compañía gasística y petroquímica rusa llamada Sibur y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que llegó a ser sancionada por Estados Unidos el pasado mes de agosto por estar "fuertemente asociada" con "la corrupción del Gobierno venezolano".

Ross señaló hoy, en una entrevista concedida a la cadena CNBC, que la afirmación de que trató de mantener oculta su relación con la compañía venezolana es "totalmente errónea" y que rellenó por triplicado la documentación solicitada por la Oficina de Ética del Gobierno.

En cuanto a Sibur, una compañía que ha aportado más de 68 millones de dólares a Navigator en los últimos tres años, cabe señalar que dos de sus propietarios son el yerno de Putin, Kirill Shamalov, y el magnate ruso Gennady Timchenko, quien ha sido sancionado por Washington por sus actividades relacionadas con el presidente ruso.

"Una compañía que no se encuentra bajo sanción es como cualquier otra empresa, y punto. Era una relación comercial normal, en cuya creación no tuve nada que ver y no conozco a los accionistas que aparentemente fueron sancionados en algún momento posterior", se defendió Ross.

El interés que el secretario de Comercio retiene en Navigator está gestionado por dos cadenas de empresas en las islas Caimán, según reflejan algunos de los 13,4 millones de documentos divulgados de la agencia de abogados Appleby, que ha administrado más de 50 compañías de Ross.

Cuestionado sobre si se le había pasado por la cabeza dimitir a raíz de que estas polémicas decisiones salieran a la luz, un Ross visiblemente molesto dijo que esa era una "pregunta estúpida", ya que no hay "nada malo" en lo que ha hecho.