¿Te rechazan solicitudes para préstamos a plazos?

Contenido patrocinado En ocasiones, se pueden presentar circunstancias que nos hagan necesitar de manera urgente un préstamo personal a plazos. Sin embargo, las entidades a veces rechazan nuestras solicitudes de crédito y no sabemos por qué. Si te ha pasado y ya piensas que no te dan crédito en ningún lado, toma nota de este artículo. En él, veremos las razones por las que tu solicitud puede ser rechazada, y lo que puedes hacer para cumplir con los requisitos.



Cómo conseguir un préstamo a plazos La manera más sencilla para conseguir un préstamo a plazos, es a través de un un buen comparador de préstamos online, como enhttps://loando.es/prestamos-a-plazos. La mejor opción es que busques el préstamo que necesitas entre los que comparamos en Loando.es. En este tipo de comparadores podrás encontrar las características principales de cada uno de los créditos. De esa manera, en lugar de tener que ir página por página buscando cuáles son los requisitos, plazos, importes y demás aspectos relevantes de los créditos; podrás verlos todos a la vez. Gracias a este tipo de comparadores, como el que puedes encontrar en Loando, nunca había sido tan fácil como ahora saber cómo conseguir un préstamo. Requisitos comunes de préstamos a plazos A la hora de solicitar financiación de cualquier tipo, pero especialmente cuando buscas créditos o préstamos a plazos, es importante conocer cuáles son los requisitos de la entidad a la que vas a enviar tu solicitud. De esta forma, si de manera evidente no cumples con alguno de los requisitos, sabrás que no es necesario que envíes tu solicitud porque será rechazada. Por ejemplo, si estás en ASNEF y necesitas un préstamo, lo más lógico es que busques, directamente entre las entidades que ofrezcan préstamos con ASNEF. Si envías tu solicitud a una empresa cuyo principal requisito es “no estar inscrito en ningún fichero de morosos”, solamente perderás el tiempo enviando tu petición. Por eso, es importante que conozcas los requisitos de la entidad antes de lanzarte a solicitar. Para ello, debes tener claro que algunos bancos que dan préstamos tienen requisitos un poco difíciles de alcanzar. Por ese motivo, las empresas prestamistas online siempre serán la mejor opción cuando no te dan crédito en ningún lado. A continuación, veremos cuáles son los requisitos más frecuentes de estas empresas, que suelen ofrecer préstamos sin preguntas, y que están pensadas para aquellas persona que buscan créditos de fácil aprobación. Ser mayor de edad. Aunque, en ocasiones, cuando buscas un préstamo sin preguntas, puede que la edad mínima para solicitarlo sea de 21 o 25 años.

Ser residente en España. Para demostrar que cumples este requisito, necesitarás que tu DNI o NIE esté en vigor.

Ser titular de una cuenta bancaria. En este caso, no vale que le facilites a la entidad una cuenta bancaria de otra persona.

Cumplir con los requisitos de ingresos. Generalmente, se solicita que los ingresos que tienes sean regulares y suficientes para devolver el préstamo. Además, necesitarás que sean ingresos demostrables. Por qué rechazan tu solicitud si cumples los requisitos Es posible que, aunque creas que cumples con todos los requisitos para solicitar tu préstamo a plazos con una entidad determinada, tu solicitud sea rechazada. ¿Por qué motivo puede ocurrir esto? A continuación, te hablaremos de los motivos más frecuentes por los que las entidades pueden rechazar tu préstamo a plazos. Estás en ASNEF sin saberlo. Estar en ASNEF no siempre es un impedimento para conseguir financiación. De hecho, existen algunas entidades de créditos con ASNEF. Sin embargo, si no sabes que estás en un fichero de morosos, es posible que estés enviando tu solicitud a la entidad equivocada. Por eso, si tu solicitud ha sido rechazada, es importante que compruebes si estás en el fichero de morosos.

Tus ingresos no cumplen los requisitos. Puede que dispongas de ingresos demostrables y regulares. Sin embargo, es posible que debido a la naturaleza de tus ingresos, a la cantidad de gastos que tienes mensualmente, o a la cantidad que ganas; la entidad de préstamos rápidos a plazos determine que no eres un cliente válido para devolver con éxito el crédito.

No eres el único titular de tu cuenta bancaria. Si no eres el único titular de tu cuenta bancaria y el cotitular no cumple con los requisitos exigidos por la entidad financiera, es posible que el prestamista rechace tu solicitud.

Has elegido un importe demasiado alto o un plazo demasiado corto. Es posible que la entidad, siguiendo la regla del 30 % de tus ingresos, determine que no serás capaz de devolver las cuotas porque has pedido mucho dinero. En ese caso, puedes intentar recabar la información que necesitas para ver si podrías reducir la cantidad solicitada, y probar de nuevo.

Tienes un mal historial crediticio. Puede que no estés en ASNEF; pero que la entidad haya determinado que tu historial crediticio no es bueno. Si sueles tardar más de lo debido en pagar, o si de forma frecuente tienes tu cuenta en números rojos, la entidad podría rechazar tu solicitud.

Ya hay un préstamo aprobado en tu domicilio. Algunas entidades no aceptan un préstamo cuando, en el mismo domicilio, otra persona ya está disfrutando de financiación con ellos. Por eso, aunque cumplas con los requisitos, si tu pareja o tu compañero de piso ya cuenta con una solicitud aprobada por la misma entidad, la tuya será rechazada. Como has podido ver, incluso cumpliendo los requisitos, hay algunos motivos por los que la entidad puede rechazar tu solicitud. Si has detectado alguno de estos problemas en tu caso, puedes subsanarlo rápidamente, o buscar otra opción con la ayuda de un comparador.