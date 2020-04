¿Se puede conseguir un préstamo sin nómina ni aval?

Contenido patrocinado

Si te encuentras en la situación de necesitar un préstamo sin nómina, en este artículo vamos a explicarte como hacerlo. Para poder obtener este tipo de financiación lo más común es aportar una propiedad inmobiliaria la cual nos permitirá tener acceso al dinero líquido que estamos buscando. Una vez presentada la propiedad inmobiliaria, lo siguiente que hará la empresa a través de la cual pidas el crédito será tasar la vivienda y dependiendo de su valor podrás conseguir más o menos dinero. Como siempre recomendamos, siempre hay que solicitar el dinero que realmente necesitamos, nunca se debe solicitar dinero de más por el mero hecho de pedirlo.





¿Dónde puedo pedir un préstamo sin nómina?

Una de las mejores opciones para solicitar un préstamo sin nómina es pedirlo a través de Crediting. Esta empresa nos permite solicitar préstamos a partir de 6000 euros, siendo el máximo importe a solicitar el 40% del valor obtenido tras realizar la tasación.

El interés que se cobra depende directamente del perfil del cliente que solicite el dinero, la propiedad inmobiliaria que presenta y sobre todo depende del fin del dinero. La empresa analiza la solicitud en poco tiempo muestra el crédito que le puede ofrecer a cada cliente. A la hora de presentar una garantía, se suele aceptar todo tipo de propiedades, es decir, garajes, naves, locales, hoteles, viviendas o casas. Para poder tener más opciones de financiación, lo importante es que la vivienda esté libre de cargas. En el caso de que existan cargas, entonces el porcentaje que se puede solicitar será más bajo y en consecuencia puede que ya no te interese tanto esta opción.

Otro dato importante es que la línea de crédito permite que la devolución sea a largo plazo, más bien permite que cada persona pueda devolver el dinero en el tiempo que necesite. Lo importante es asumir una cuota mensual asumible para evitar caer en el impago y que todo se traduzca en intereses de demora. Crediting, la empresa que te estamos recomendado permite devolver el dinero en cómodos plazos de hasta 10 años. Esto hace que las cuotas mensuales sean pequeñas y en consecuencia la devolución sea más sencilla. Normalmente las cuotas son mensuales, pero también cabe la opción de elegir devolver el dinero en trimestres o cada seis meses.

Uno de los puntos fuertes de la empresa que te estoy recomendando para solicitar el dinero es que es muy fiable. Me explico, antes de firmar te dará toda la información para que la puedas conocer, es decir, no hay letra pequeña en el contrato del préstamo. Además, el préstamo se cierra ante un notario de confianza, la empresa te propondrá uno, pero no tiene problemas de hacerlo con el notario que quieras. Sin olvidar que también está regulada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, es decir, es totalmente fiable solicitar financiación.

¿Para qué puedo usar el dinero?

El dinero se puede usar para lo que cada uno quiera. Lo importante es solicitar el dinero que realmente se necesita y no quedarse corto ni largo. En muchas ocasiones se suele solicitar esta financiación para hacer frente a gastos, pero también se puede solicitar para poderse dar un capricho en un momento determinado. Y es que esta vida está para disfrutarla, por lo que un préstamo puede ser la mejor solución para disfrutar de la vida.

La ventaja de usar esta línea de crédito online es que se abre una nueva vía de posibilidades. Hay que tener en cuenta que la banca ha cerrado el grifo del crédito, lo cual hace que solicitar financiación no sea fácil. Por este motivo las empresas de préstamos privados se presentan como una opción interesante de financiación y competitiva. No solo se consigue el dinero, sino que se puede conseguir rápidamente. Es decir, si te corre prisa, esta opción será la que mejor se adapte a tus necesidades y con la ventaja de no tener que presentar la nómina como aval. Todo esto facilita mucho las cosas y hace que muchas más personas puedan acceder al dinero que necesitan.

¿Cuáles suelen ser las condiciones para solicitar un préstamo?

Mayoría de edad: un requisito fundamental que tiene que cumplir la persona es ser mayor de edad. Si no es mayor de 18 años no puede acceder al préstamo aunque cumpla sin problemas con el resto de los requisitos. Tampoco se puede acceder al préstamo personas declarados incapaces.

Dirección física y contacto: es fundamental que el cliente muestre una dirección física y un medio de contacto para que la empresa de financiación pueda ponerse en contacto y negociar las condiciones en caso de ser necesario. Sin una dirección, número de teléfono y cuenta bancaria la empresa no concederá el préstamo. Hay que recordar que el dinero se ingresará en la cuenta bancaria y se cobrarán las cuotas mensuales de la misma, es decir, tiene que estar operativa durante la vida del préstamo. Si por cualquier motivo se cambiase la cuenta, tendría que ser notificado con antelación para cambiar la domiciliación de las cuotas.

Patrimonio inmobiliario: siempre se tiene que presentar el patrimonio inmobiliario para que sea estudiado y así poder saber cuál es el importe máximo al cual podemos acceder. Teniendo en cuenta la empresa que te recomendamos en este artículo, la cual ofrece préstamos a partir de 6000 euros, esto quiere decir que el valor del patrimonio tiene que ser de mínimo 18000 euros, sin olvidar que es muy recomendable que esté libre de cargas. En algunos casos se rompen esos límites en el caso de que el dinero sea para liquidar una hipoteca o para levantar un embargo.

Principales beneficios de los préstamos sin nómina

Dinero rápido: se puede poner solución a los problemas económicos rápidamente, gracias a que se puede conseguir dinero de manear fácil y sencilla.

Devolución adaptada: otra ventaja es que cada persona podrás devolver el dinero según sus necesidades. Esto hace que la devolución sea personalizada y en consecuencia no se complicada realizarla. Siempre hay que ponerse una cuota asumible para evitar endeudarse demasiado cada mes.

Financiación para todos: cualquier personas o empresa puede solicitar este tipo de financiación. No importa cuál sea tu situación, presentando una propiedad inmobiliaria podrás tener la certeza de que el dinero te será concedido sin problemas. Sin olvidar que el crédito se firmará ante notario, es decir, todo se hará de manera legal.

Ahora te queda valorar si realmente necesitas este tipo de préstamos y solicitarlo cuanto antes. Cuanto antes lo hagas, antes podrás comenzar a disfrutar del dinero que tanta falta te hace para pagar tus deudas o hacer realidad tus proyectos.