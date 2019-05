La primavera es una época perfecta para realizar planes al aire libre con los niños

Contenido patrocinado

El aumento de las temperaturas y el el hecho de que el día sea más largo, hacen de la primavera un periodo idóneo para realizar actividades en familia. Es buena época para visitar una diversidad de lugares y ayudar a aprender a los niños.



Cuando llega la estación de la primavera trae consigo el buen clima, por lo que es una época ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Estas actividades son perfectas para disfrutar con la familia e hijos y desconectar de toda la rutina del día a día. Además, dada la estación que es, los paisajes son más bonitos y llamativos para disfrutar de ellos, por ello es la mejor para hacer planes con niños. Una actividad, que además debería convertirse en un hábito, sería salir a andar. El buen tiempo incita a salir a caminar y disfrutar de los paisajes. Además, prácticamente todas las ciudades ofrecen alguna ruta en la que se puede disfrutar en compañía de la familia e hijos. Sin embargo, antes de elegir la ruta que vais a hacer hay que tener en cuenta una serie de variables, como la distancia a recorrer o los suministros de agua y comida que vais a necesitar. Además, esta opción es ideal si en la familia existe algún animal de compañía como un perro, ya que os puede acompañar durante el trayecto. Estos paseos no tienen porque ser solo andando, también pueden ser en bicicleta. Esta actividad requiere más atención por parte de los progenitores hacia sus hijos debido al riesgo que supone una caída, pero es a la par muy beneficiosa para la salud de ambos. Además, esta actividad tiene otros factores beneficiosos, no solo los relacionado con la salud, ya que también ayuda al niño/a a respetar las señales que se encuentre por el camino y las leyes, tales como la utilización de casco. Posiblemente esta actividad sea más llamativa y divertida para el niño/a, pero algo más caótica para el padre o madre. Si se tiene un jardín, una actividad recomendable para realizar en primavera es la creación de un pequeño huerto. Esto ayudará a que les nazca la curiosidad por las plantas y sea más accesible para su dieta. Por otro lado, también puede ser una actividad que les haga más responsable de cara al futuro, ya que tendrían que implicarse con el huerto, regando y cuidando de las plantas. Además, del ahorro que supondría a la hora de hacer la compra, ya que se tendría una serie de productos ya en casa. Otra opción que se puede hacer durante esta época es comprar un cuaderno y salir con tus hijos a recoger flores, hojas y demás cosas para decorar el cuadernillo. Después puede hacerle foto a los niños de cómo recogen las flores y crear una especie de álbum de fotos decorado por los niños, que quedará para el futuro. Pero no solo se puede crear un álbum también puedes estimular su parte más creativa, haciendo que en ese cuaderno creen una historia y cuento, con las flores que recojan y que dibujen. La primavera es la época perfecta para visitar todos los parque botánicos porque es cuando más flores hay y mayor variedad de colores. Por ello, es recomendable ir con los hijos en esta época, porque será cuando más le llame la atención. Además, es una actividad cultural, ya que van a aprender muchas cosas relacionadas con las plantas y la naturaleza. Esto también es beneficioso para ellos porque les puede generar curiosidad y aprendan a apreciar la naturaleza. Las buenas temperaturas caracterizan a la primavera incitan a salir a comer al campo. Ir a comer al aire libre, en las zonas preparadas, es una experiencia genial en esta época y que permite pasar un día fuera de la rutina. Puede ser una ocasión perfecta para hacer ver a los niños que hay que cuidar de la naturaleza, ya que se le puede inculcar valores positivos con el simple hecho de recoger todos los desechos que se lleven. Además, es una ocasión genial para jugar con el niño en el campo, rodeado de la naturaleza y disfrutando de una experiencia que a la larga se convertirá en un recuerdo feliz. También es una buena época para disfrutar de zoológicos y parques de atracciones. Esta es una buena opción ya que los días son más largos y calurosos pero no se llega a temperaturas tan extremas como en verano, por lo que los niños pueden soportar estas condiciones sin mayores riesgos y atenciones. Además, son actividades divertidas, que mantendrán a los niños entretenidos, durante un periodo de tiempo bastante largo. Puede ser un dia diferente que rompa la rutina de la familia.