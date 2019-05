Los préstamos online: requisitos y procesos de solicitud

Contenido patrocinado



Una de las situaciones que provocó la crisis económica fue la falta de financiación de muchas personas para emprender un proyecto. Además, a la hora de ir al banco se encontraron con las dificultades y los nuevos requisitos que las entidades comenzaron a imponer para la concesión de préstamos. Fue en este contexto tan complejo donde comenzaron a surgir las entidades privadas de préstamos online. Una solución alternativa que en los últimos años viene experimentando un enorme auge. Un crecimiento que se ha visto beneficiado por la irrupción de las nuevas tecnologías y las facilidades para obtener dinero rápido y cómodo que nos proporcionan estas entidades. No en vano, estamos hablando de entidades que simplifican mucho el proceso de solicitar un crédito con respecto a los bancos tradicionales. Al mismo tiempo, apenas hay que esperar unos minutos por lo general para disponer del dinero solicitado en nuestra cuenta, sin que haya que presentar una extensa documentación para ello y sin tener que dar explicaciones de hacia qué irá dirigido el préstamo. Dónde solicitar un crédito online El auge de los créditos online ha propiciado que en la actualidad haya un buen número de entidades privadas a las que solicitar un préstamo. Es por eso que nos puede servir de gran ayuda un comparador como atrapacredito.com. En esta plataforma, y con solo introducir la cantidad que deseamos pedir y el plazo de devolución, nos ofrecerán cuáles son las compañías que nos pueden brindar los mejores préstamos urgentes online. De esta forma, vamos a ahorrar mucho tiempo, ya que no tendremos que ir visitando cada entidad para conocer sus condiciones de financiación. El comparador de créditos online nos pondrá en contacto precisamente con la compañía en cuestión para que en apenas unos minutos podamos gestionar nuestro préstamo. Requisitos para solicitar un préstamo online Los requisitos para solicitar un crédito rápido online irán en función de cada entidad. No obstante, nos van a exigir muchos menos que los que nos piden en cualquier banco. De ahí que la tasa de aprobación de este tipo de créditos sea muy alta, ya que ronda el 90% de las solicitudes aproximadamente. Algunos de los requisitos más habituales que nos pedirán son los siguientes: Ser mayor de 18 años (en algunos casos solicitarán ser mayor de 21 años)

(en algunos casos solicitarán ser mayor de 21 años) Disponer de un correo electrónico y un teléfono móvil , ya que será allí donde nos indiquen si nos han aprobado o no el préstamo

y un , ya que será allí donde nos indiquen si nos han aprobado o no el préstamo Ser residente en España y contar con DNI

y contar con DNI En ocasiones habrá que presentar una nómina o un aval que justifique unos ingresos mínimos

o un que justifique unos ingresos mínimos Poseer una cuenta bancaria a nuestra nombre para que nos ingresen el dinero solicitado Es cierto que muchas entidades no nos van a solicitar nómina o aval para la concesión del préstamo, aunque es probable que sí se aseguren que disponemos de solvencia para hacer frente a la devolución del crédito. A su vez, también es probable que nos puedan reclamar un documento en el que se acredite que residimos de facto en España. Quizás con el DNI sea suficiente, pero también habría que incluir un recibo de la luz, el gas, el teléfono, etc. Cómo solicitar un préstamo online Si reúnes todos estos requisitos, solo tienes que acceder a la página web de la entidad para solicitar el préstamo online. Los pasos a seguir variarán dependiendo de cada compañía prestamista, aunque por lo general el proceso es similar en todos los casos. En primer lugar, tendremos que indicar la cantidad de dinero solicitada y el plazo de devolución. Aquí habrá que poner especial atención al montante final con los intereses para saber la cantidad que tendremos que devolver. Las cantidades podrán variar también en función de cada compañía. A continuación, se nos pedirá que completemos el formulario de solicitud con nuestros datos personales y bancarios. Este impreso será el que enviemos a la entidad para la aprobación o no del crédito. Una vez enviado, tan solo habrá que esperar unos minutos para saber si nos conceden o no el crédito. De ser así, se tramitará de manera rápida la transferencia del dinero a nuestra cuenta para que podamos disfrutar de él en muy corto espacio de tiempo. Como puede verse, en ningún momento la entidad nos pedirá que expliquemos el motivo de la solicitud de nuestro préstamo. En definitiva, los préstamos online son la solución más rápida y efectiva para afrontar ciertos imprevistos económicos en el hogar. Cada vez son más las familias de nuestro país que acuden a este modelo de financiación para pagar sus deudas, un viaje, unas reformas en el hogar, etc. La posibilidad de contar con dinero rápido en la cuenta y la facilidad de tramitar todo cómodamente desde casa son las razones que han llevado al auge de este tipo de entidades crediticias.