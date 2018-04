El presidente del comité de empresa de Navantia: "No podemos mirar a qué país le fabricamos corbetas"

"No podemos mirar a qué país le fabricamos corbetas", ha manifestado este sábado el presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán (CC.OO.), quien ha censurado la postura de IU en relación al acuerdo de colaboración que facilitará su construcción.

Y es que Izquierda Unida (IU) había advertido al Gobierno de Mariano Rajoy de que será "cómplice" de los asesinatos y la guerra en Yemen con la firma de un acuerdo de colaboración que favorecerá la próxima firma de un contrato para que Navantia construya cinco corbetas para la Armada de Arabia Saudí.

"No me parece bien. Soy consciente que estoy hablando como representante de los trabajadores, e independientemente de que yo sea antimilitarista, entiendo que el conflicto no está en si le vendemos buques a un país o a otro", ha esgrimido e presidente del comité de empresa de Navantia.

Galán, que en la pasada legislatura, 2011-2015, fue concejal de Esquerda Unida en el Ayuntamiento de Ferrol, ha asegurado que Navantia "es una empresa estratégica y no solo para la defensa nacional". "Si solo nos dedicáramos a ello, la carga de trabajo sería cada diez años, estando los otros diez o quince no sé para qué", ha reflexionado.

"Existe cierta controversia, que la verdad que no entiendo, porque a mí me gustaría que los que critican, con todo el respeto a las opiniones que pueda tener cada uno, entiendan que lo que reclamamos los trabajadores es carga de trabajo y nosotros no podemos mirar a qué país le fabricamos fragatas, corbetas o otro tipo de barco", ha agregado.

CONSTRUCCIÓN EN CÁDIZ

Con respecto al acuerdo de colaboración, Galán ha trasladado que este contrato "es también muy importante para Ferrol. "Y no porque vayamos a realizar ninguna de las cinco corbetas, pero lo que si es cierto es que si no existiera este contrato, parte de los dos buques del tipo AOR que estamos realizando en este momento para Australia y las cinco fragatas españolas de la serie F-110, que está previsto fabricar en Ferrol, las veríamos compartidas con los astilleros de aquí y de San Fernando (Cádiz)", ha apostillado.

Ha manifestado que, según las estimaciones que maneja el comité de empresa, no está previsto que los astilleros de la ría de Ferrol participen en el programa saudí, pero se ha mostrado satisfecho, en todo caso.

"Con este contrato, Cádiz y todo su entorno van a tener una carga de trabajo importante, sólo con las cinco corbetas para Arabia Saudí, y Ferrol tiene también mucha más carga sabiendo que los dos buques de apoyo para la Australia y las cinco fragatas para la Armada Española se van a materializar íntegramente aquí", ha remarcado.

PLAN INDUSTRIAL

A preguntas de los medios de comunicación, Javier Galán también se ha referido al plan industrial que tanto la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), propietario al 100% de Navantia, como la dirección de la empresa naval pública prevén poner en marcha en los próximos meses.

"Es una declaración de intenciones de lo que pretenden hacer desde su punto de vista como dirección, pero por el momento no han especificado nada concreto. Entendemos que lo que quieren es abordarlo con el plan y el convenio único, y será cuando presenten finalmente un documento cuando iniciemos el debate", ha indicado.

Por último, el máximo represente del comité de empresa en la antigua Bazán ha asegurado que ya se ha recibido la solicitud de convocatoria de una asamblea general con los trabajadores de las empresas auxiliares, cursada por CIG Industria, y que dicha petición "será abordada y estudiada en una reunión de la permanente del comité", en donde están representado los cuatro sindicatos con delegados en el astillero --CC.OO., CIG, MAS y UGT--.