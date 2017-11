Dinero

http://www.teinteresa.es/dinero/partidos-politicos-Fernandez-Ordonez-responder_0_1901810018.html

Los partidos políticos acusan a Fernández Ordoñez de no responder ante la crisis

La mayoría de los partidos políticos del Congreso han acusado al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez de no responder ante la crisis financiera con responsabilidad y ha criticado que no aprobara expedientes sancionadores a los bancos o no adoptara medidas preventivas.