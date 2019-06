El número de concursos aumenta casi un 30% en el primer trimestre, según el CGPJ

El número total de concursos presentados durante el primer trimestre de 2019, tanto los registrados en los juzgados de lo Mercantil como los de personas físicas en los juzgados de Primera Instancia y de PrimeraInstancia e Instrucción, ascendió a 2.796, lo que supone un incremento del 29,3% respecto al primer trimestre del año anterior, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De esta cifra total 1.113, que equivale al 39,8%, correspondieron a personas físicas no empresarios, mientras que las empresas presentaron un total de 1.683 concursos en los juzgados de lo mercantil, un 17,7% más que en el mismo trimestre del año anterior.

Cataluña ha sido la comunidad donde más concursos se presentaron en los órganos mercantiles: en total, 520, lo que supone el 30,9% del total y casi el doble de la comunidad que ocupa el segundo lugar, que es Madrid, con 265. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 254, y Andalucía, con 169.

Respecto a los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción, han sumado un total de 1.113, cifra que representa un incremento del 52% respecto al primer trimestre de 2018.

Cataluña también ha sido la comunidad autónoma con más concursos presentados, en total 367, que representan el 33% del conjunto nacional. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 171; Madrid, con 163, y Andalucía, con 137.

En el mismo periodo llegaron a la fase de convenio un total de 120 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 678, un 4,4% menos que en el primer trimestre de 2018. Los datos referidos a expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), muestran un descenso del 31,3%, pues en los primeros tres meses del año se presentaron 121 expedientes, frente a los 176 del mismo periodo de 2018.

CONCURSOS CONSECUTIVOS

Por primera vez, se incluyen en el informe del CGPJ los concursos consecutivos, que pueden afectar a personas físicas (empresarias o no) y a determinadas personas jurídicas (cuando tanto su activo como su pasivo sean inferiores a cinco millones de euros y haya menos de 50 acreedores) que hayan intentado un acuerdo extrajudicial de pagos y no lo hayan conseguido o, si aprobado éste, el deudor no lo cumple.

En los juzgados de lo mercantil se han admitido a trámite 27 concursos consecutivos en el primer trimestre de 2019, mientras que en el mismo trimestre del año anterior fueron 31. Asimismo, se han declarado 265 concursosconsecutivos (123 lo fueron en el primer trimestre de 2018), de los cuales 199 se han registrado en Cataluña.