Las mejores agencias de autocaravanas en Islandia

Disfrutar de las gélidas tierras de Islandia es algo que tienes que hacer al menos una vez en tu vida.

Hay lugares tan lejanos en el mundo que nos cuesta creer que podremos ver en persona algún día, pero que nos dejan estampas en la mente, en forma de fotografías y en forma de imaginación. Son lugares que tienen algo mágico, y uno de esos países de cuento de hadas, es sin duda, Islandia.

Paisajes impresionantes, rutas paradisíacas y un millón de experiencias que vivir y contar a tu vuelta, eso es Islandia.

Vivir Islandia en autocaravana no tiene precio

Si ya es fantástico alquilar aquí en nuestro país una autocaravana y echar a rodar quemando kilómetros y sin saber qué nos depara el camino, imagínate cómo debe ser hacerlo en este increíble país del norte de Europa.

¿Por qué no elegir un vehículo en www.motorhomeiceland.com y hacer de tu viaje una verdadera aventura, acompañado de tus amigos o familia, o incluso tú solo? Tienes una amplia gama de modelos de Campers o motorhome a tu disposición. Tú solamente tienes que decidir la fecha cuándo la vas a utilizar, decidir cuáles serán los puntos de recogida y de entrega, y, finalmente, pensar en los extras que quieres que tenga el vehículo para que tu viaje sea mucho más cómodo y mucho más especial.

Eso sí, es importante que sepas cuáles son los requisitos para alquilar una autocaravana de estas características, ya que en algunos casos, los requerimientos son algo más estrictos que en España.

Al estar en un país diferente, es muy posible que te encuentres en la duda de no estar seguro por qué agencia decantarte, por eso es muy importante que antes de llegar a Islandia, hagas una búsqueda por internet para averiguar cuáles son las mejores agencias de autocaravana en el país de los Fiordos.

Lugares qué visitar en autocaravana en Islandia

En este país hay infinidad de lugares que visitar y disfrutar, te aseguramos que no vas a olvidar este viaje en toda tu vida. Pero claro, para poder gozar como un niño pequeño, es fundamental que contrates el alquiler de autocaravana en Islandia con una agencia que te proporcione vehículos de la mayor calidad posible, y que estén completamente probados. Viajar en una cámper es muy cómodo, porque no solamente puedes llevar en ella todo lo que necesites, sino porque sabes que con este alquiler, cuentas con un seguro para viajar con seguridad. Además, tienes la posibilidad de contratar el servicio de que haya dos conductores en el alquiler, no solamente tú, algo que es muy bueno para poder hacer los descansos adecuados.

Puedes visitar los Fiordos, la Costa Sur, el Círculo Dorado, la ciudad maravillosa de Reykjavik, incluso los lugares en los que se grabó la serie tan famosa de Juego de Tronos.

Incluso puedes coger tu cámper o tu motorhome de Camper Rental Iceland, para ir a disfrutar del avistamiento de ballenas. Y es que aquí puedes hacer lo que te apetezca, elegir el vehículo que más te convenga sabiendo que está en perfecto estado, escoger si quieres que tenga extras, y dedicarte a disfrutar de la vida y de la naturaleza de Islandia.

La Costa Sur de Islandia y el avistamiento de ballenas

Hay muy pocos lugares que sean tan impresionantes como la Costa Sur, con esos glaciares y esas playas de arena oscura. Pasarás por las islas Vestmannaeyjar y por el glaciar Sólheimajökull.

Pero la experiencia no está completa si no llegas en tu cámper o en autocaravana hasta el punto donde te montas en una barca hinchable para navegar por la Bahía de Faxaflói y ver ballenas durante dos horas. Es un verdadero placer ver las ballenas jorobadas, las minke o las marsopas junto a los delfines pico blanco. Y disfruta de la ciudad a tu vuelta.

Viaja al origen de todo

Tu autocaravana te permitirá llegar a donde quieras, como a la preciosa península de Snæfellsnes, situada en el oeste del país nórdico. Aquí tendrás la posibilidad de ver cascadas como las que nunca has visto antes, acantilados que te dejarán sin respiración y paisajes de costa espectaculares. Si te gusta el paisaje, aquí vivirás la emoción de ver cráteres y campos de lava.