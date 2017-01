Tres inversores para entrar en la quinta torre, que podrá venderse en un 49 por ciento

El Grupo Villar Mir no descarta incorporar en un futuro a un socio en el proyecto de la quinta torre del Paseo de la Castellana de Madrid, un porcentaje que como máximo será del 49 %, y que ya ha despertado el interés de tres inversores: una inmobiliaria internacional y dos fondos extranjeros.

Además, la compañía tiene tres ofertas muy avanzadas de fondos internacionales para hacerse con un 49 % del Proyecto Canalejas que se desarrolla en el centro de la capital y que se están analizando en el seno del consejo. Al igual que en el caso de la quinta torre, la compañía espera cerrar este proceso en febrero.

La intención de Inmobiliaria Espacio, filial del Grupo Villar Mir, es mantener la mayoría en este proyecto hasta el final del mismo y hasta que esté estabilizado, según han señalado a EFE fuentes cercanas al mismo.

En este sentido, la compañía está analizando la posibilidad de dar entrada a un socio en un porcentaje minoritario, que como máximo será del 49 %, y por el que hay tres inversores interesados en iniciar conversaciones para entrar en el proyecto -bautizado como "Caleido" aunque ninguno de ellos ha presentado una oferta vinculante.

En concreto, se trata de una inmobiliaria que no está acogida a ningún vehículo socimi y dos fondos de inversión extranjeros.

Inmobiliaria Espacio se ha marcado como objetivo adoptar una decisión antes de que finalice febrero.

"Si decidimos incorporar a un socio no es por hacer caja sino por aportar valor al proyecto", han agregado desde la compañía, que en caso de no llegar a buen término estas conversaciones no descarta hacer el proyecto en solitario.

Según ha señalado durante el acto de presentación de la torre el director general de Inmobiliaria Espacio (filial del Grupo Villar Mir), José Antonio Fernández-Gallar, aún no se ha tomado una decisión al respecto y se debe decidir si se incorpora a un socio y en qué porcentaje una vez que ya se han dado por finalizadas las conversaciones con Hispania.

Para levantar la torre, el Grupo Villar Mir se alió en 2015 con la firma inmobiliaria Corestate Capital mediante la constitución de una "joint venture" (sociedad de riesgo compartido).

Sin embargo, a finales de noviembre del 2016, el Grupo Villar Mir y la empresa suiza Corestate disolvieron la sociedad para desarrollar proyectos inmobiliarios en España, entre ellos esta torre.

Posteriormente, a finales de septiembre del pasado año, el presidente de Grupo Villar Mir y expresidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, reconoció que había contactos con Hispania para su entrada en el proyecto inmobiliario para levantar una quinta torre en el Paseo de la Castellana de Madrid, aunque estas conversaciones no prosperaron.

El Grupo Villar Mir ha presentado hoy el proyecto inmobiliario "Caleido" para levantar una quinta torre en el Paseo de la Castellana de Madrid, que abrirá en 2019, generará más de 5.500 empleos en su construcción y explotación y requerirá una inversión total superior a los 300 millones de euros.

El nuevo rascacielos, de 70.000 m2, se proyectará junto al complejo conocido como las "Cuatro Torres" y albergará un nuevo campus de la escuela de negocios IE University de 50.000 m2, un centro médico especializado del grupo Quirón, un espacio comercial de 12.000 m2, zonas de restauración, 2.000 plazas de aparcamiento y contará además con zonas verdes.

Aún está por ver si los trabajos de construcción los va a llevar a cabo el grupo OHL.