La innovación en el gran consumo cae un 30% en 2018 y se mantiene en mínimos históricos

Para el director de Promarca, Ignacio Larracoechea, el estudio que revela que 9 de cada 10 innovaciones son introducidas por Marcas de Fabricante (MDF), arroja muchas conclusiones sobre la innovación, "que es uno de los factores más importantes para el desarrollo del mercado, el empleo, el crecimiento del PIB y las exportaciones".

Así, el informe ratifica que, a pesar de la recuperación económica, la innovación sigue siendo muy baja y el papel de las distribuidoras es "fundamental para que un producto funcione". En este sentido, las cuatro distribuidoras que menos producto innovador de fabricante trabajan son Lidl con un 8%, Aldi con un 11%, y Mercadona, con un 23%. Para el director de Insights del Consumidor de Kantar, César Valencoso, "debe haber una correlación entre el modelo de negocio y la innovación".

Carrefour, con un 84%, sigue siendo la cadena que más trabaja la innovación de fabricante, seguido por Alcampo, con un 69%, El Corte Inglés, con un 61% y Eroski, con un 52%. Según Valencoso, los fabricates más innovadores son Bimbo en alimentación, Schewppes en bebidas, Henkel en droguería y L'Oreal en perfumería, aunque los productos más exitosos en 2018 han sido Ladrón de Manzana, de Heineken, Cacao Soluble, de Valor y Donettes Troleo, de Bimbo, ocupando el 64,2% de la innovación el sector de la alimentación.

"La innovación en España está muy por debajo de otros países europeos, por la facilidad de entrada en el mercado", ha recalcado Valencoso. Según revela el informe, la distribución ponderada promedio, es decir, las tiendas en las que se encuentran estos productos innovadores, ha subido hasta el 28%, mientras en 2017 si situaba en el 17,9%, niveles "muy bajos a pesar del incremento de casi 10 puntos".

La razón ha sido que el 60% de la innovación el año pasado estaba hecha por las marcas 'top 10', mientras que este año, esa cifra se ha incrementado un 20%. Así, estos fabricantes tienen el 42% de la distribución ponderada, "8 de cada 10 productos han sido exitosos, el 79%, frente al 54% del año anterior".

EL ÉXITO EN LA DISTRIBUCIÓN, CLAVE PARA LA INNOVACIÓN

Para Larracoechea, aunque el factor que determina el éxito es la propia idea, la distribución también lo es, porque no se puede comprar algo que no está en un lineal. "Si el consumidor va a la tienda y no está, el fabricante no tiene incentivo y el producto no tiene éxito".

Asimismo, ha destacado que las marcas y fabricantes siguen siendo el motor de la innovación, dado que el 94% vienen de las primeras marcas de fabricantes, que son independientes de los supermercados.

Por último, ha pedido la colaboración de las autoridades, la competencia y la industria para crear un "observatorio de innovación" que estimule la competencia positiva para llevar más productos innovadores al consumidor. "Se crearía empleo, mejorarían las exportaciones, el PIB... una bajada del 30% tiene un impacto de 3 millones de euros en el PIB y 24.000 empleos, no nos podemos permitir estas cifras en el sector", ha advertido Larracoechea.