Los trabajadores de Alcoa, seguros de que la empresa se sentará a negociar

Sobrido se ha pronunciado en estos términos en unas declaraciones a SER Asturias recogidas por Europa Press, en las que ha calificado de "reconfortante" el interés mostrado por los Reyes de España sobre su situación, algo que reveló a primera hora del día el presidente del Gobierno asturiano, Javier Fernández.

La multinacional productora de aluminio Alcoa anunció este miércoles su intención de iniciar un periodo formal de consultas para llevar a cabo un despido colectivo en sus plantas de Avilés y La Coruña, por el que se verán afectados un total de 686 trabajadores.

Para Sobrido, la reacción unánime apoyando a los trabajadores por parte de las máximas autoridades demuestra que están defendiendo una causa justa y que su reclamación "está llegando donde tiene que llegar".

Preguntado sobre si Alcoa puede seguir operando, Sobrido ha dicho que en las actuales condiciones es difícil por los costes energéticos. Por eso, ha insistido en la necesidad de introducir las modificaciones oportunas en el sistema de tarifas y homologar las plantas en cuanto al precio de la energía con el resto de instalaciones europeas.

Ha dicho que así la planta de Alcoa en Avilés podría seguir operando. En cuanto a la falta de inversiones de la multinacional, Sobrido ha dicho que Alcoa tampoco ha invertido en otras instalaciones, como las gallegas de A Coruña o San Ciprián. "Ningún gobierno le ha obligado a modernizar las plantas", ha lamentado.

En este sentido, el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, ha hecho unas declaraciones en Oviedo en la que ha dicho que ahora "no soluciona nada" que todo el mundo cierre filas para que no se cierre Alcoa. Las soluciones, ha indicado, se tendrían que haber puesto en su momento. Para el empresario asturiano, el cierre anunciado "no es ninguna sorpresa".