La orden de ejecución de las fragatas F-110 para Navantia se firmará antes de final de año, según el PSOE

Además, el precandidato a las primarias del PSOE ferrolano ha asegurado que "vinculado a este contrato y al plan industrial están garantizadas las inversiones en el astillero" para su modernización y conversión en Astillero 4.0.

En esta línea, Mato ha apuntado que las negociaciones entre dirección de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y Navantia con los representantes sindicales "marchan por buen camino", lo que permitirán acometer "una inversión de 240 millones de euros para la modernización de un astillero que tiene dos siglos de vida".

El senador ha pronunciado estas palabras en el ciclo 'Conversas no Parador', que organiza el Club de Prensa de Ferrol, donde el político ferrolano ha sido el invitado en la mañana de este lunes.

PRIMARIAS

Precisamente, Mato, que competirá por convertirse en candidato del PSOE a la Alcaldía de Ferrol, ha negado la existencia de una candidatura de consenso, como había afirmado la secretaria xeral de la agrupación ferrolana, Beatriz Sestayo.

"Conmigo no hubo ningún consenso, para explicitarlo claramente, el consenso tendrá que explicarlo --en alusión a Sestayo--, pero no conmigo. Sospecho que con la otra parte de la gente con la que se dice que había consenso parece que tampoco lo hubo, porque hoy no hay dos candidaturas, hay tres", ha apuntado el senador que, sin mencionar a Sestayo, la ha invitado a "explicar con quién, cómo y cuándo se llegó a este consenso".

Preguntado sobre su relación con Beatriz Sestayo y cómo puede ser este proceso de primarias, Mato ha estimado que "Beatriz Sestayo será corresponsable como también lo será el candidato que vaya a la elecciones" con el objetivo común de "llevar al mejor término posible el proyecto que defiende el PSOE, tal y como ha sido siempre".

No obstante, el senador ferrolano también ha apuntado que este tipo de "debates, diferencias y discrepancias políticas internas" tienen "mucho interés" mediático por "el morbo que generan", pero que a la ciudadanía "le interesan muy poco" porque "tienen otros problemas".

Por último, ha asegurado que en caso de convertirse en candidato a la Alcaldía no dimitirá de su cargo como senador, y que solo lo hará "cuando se produzcan las elecciones municipales, por una cuestión muy sencilla, y es que Ferrol no puede renunciar a tener un representante en la administración del Estado. "Y en este momento yo soy el único", ha concluido.