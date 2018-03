Tajani dice que Trump irá "en la buena dirección" si confirma las exenciones a las importaciones europeas

BRUSELAS 22 (EUROPA PRESS)

"Estados Unidos y la Unión Europea son dos caras de la misma moneda, creo que no debemos empezar una guerra comercial porque no somos enemigos", ha precisado Tajani, que ha recordado que el principal problema del mercado mundial de acero y aluminio es la sobrecapacidad de China y no las exportaciones europeas.

Tajani se ha mostrado confiado en que el anuncio del representante comercial de Estados Unidos Robert Lighthizer sea confirmado por Trump. "Espero que se confirme esta noticia" ya que "no queremos una política dura contra Europa" por parte de EEUU, tras incidir en que "el problema para ellos no viene de Europa sino de otras parte del mundo".

Este jueves el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer ha afirmado en el Senado americano que las exportaciones de acero y aluminio procedentes de la Unión Europea se beneficiarán de exenciones por parte de EEUU en relación con los aranceles anunciado recientemente por Trump, aunque con carácter temporal.

A principios de marzo, Trump anunció la imposición de aranceles del 25% al acero importado y del 10% al aluminio con el fin de proteger a la industria estadounidense pasando a enumerar una lista de beneficiarios de exenciones como Canadá o México y en la que incluiría ahora a la UE.

Los jefes de Estado y de Gobierno abordan precisamente en la cumbre de este jueves la disputa comercial con Estados Unidos. Este debate tendrá lugar finalmente durante la cena después de que el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, alterase el orden del día para poder tener más detalles sobre la decisión final durante la discusión.

En cualquier caso, el anuncio de Lightizer ante el Comité del Senado de EEUU "va en línea de las expectativas" de la UE, según ha explicado un alto funcionario europeo, que sin embargo ha preferido esperar a tener más detalles de la misma antes de hacer una valoración definitiva.