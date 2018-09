El comité de La Naval pedirá a Industria el "rescate" del astillero para que "vuelva a ser público"

El comité de empresa de La Naval planteará a la ministra de Industria, a la que solicitó una reunión el pasado mes de julio, que el Gobierno central "rescate" el astillero, de forma que "vuelva a ser público". En su opinión, la "única solución" para garantizar el futuro del astillero vizcaíno a medio plazo es "la intervención en forma de rescate del Gobierno central con el apoyo de las instituciones vascas detrás de la empresa haciendo fuerza en esa dirección".

En declaraciones a Europa Press, el secretario del comité de empresa (CAT), Juanjo Llordén, se ha mostrado convencido de que La Naval, va encaminada "sí o sí" a un proceso de liquidación. "El comité tiene muy claro que la solución pasa por que el Gobierno central rescate el astillero porque fue quien lo privatizó en 2006 y ahora lo que tiene que hacer es rescatarnos", ha dicho.

La liquidación se produciría "bien ahora en diciembre, porque no se llegue a un acuerdo para que La Naval concluya la draga de Van Oord, o dentro de año y medio, cuando se concluya el barco porque "no hay ninguna actividad prevista más ni ningún trabajo previsto en el horizonte".

Llordén ha indicado que "la draga solo es un parche" y "cuanto más tiempo pasa sin ninguna decisión de ningún tipo, más difícil va a ser todo porque tenemos la tesorería al límite". "Hemos vivido hasta ahora de las rentas de tasas que teníamos que cobrar de barcos realizados pero se acaba el dinero y creo que se podrá aguantar tres meses más, como mucho. No más", ha señalado.

El representante del comité de empresa se ha mostrado escéptico respecto a la posibilidad de encontrar un inversor que adquiera La Naval en este tiempo. "Para hacer barcos como los de aquí, si no tiene ayudas públicas no dura un año y medio aquí porque pierde dinero. Otra cosa es que venga a hacer otra cosa", ha explicado.

Desde su punto de vista, el astillero ha recibido visitas de posibles interesados pero "como está el tema de la draga, están esperando a ver en qué queda". "No es lo mismo comprar el astillero con la draga que sin ella. Les sale más barato si no hay draga, porque si entras en una liquidación sin trabajo el astillero se vende más barato que si hay carga de trabajo", ha apuntado.

SIN FINANCIACIÓN

La Naval entra ahora en la fase de tratar de alcanzar acuerdos con los deudores pero, tal y como ha indicado Llordén "la jueza les va a decir que el astillero no tiene un duro" por lo que irá a liquidación. "Y eso va a pasar en diciembre si no hay draga en las gradas o después, cuando la terminemos si Van Oord la deja, porque aquí no hay financiación para contratar otro barco", ha agregado.

Mientras prosiguen las negociaciones para que al armador alcance acuerdos con los bancos y el astillero, el comité prefiere aparcar lo relacionado con esa negociación y centrarse en las conversaciones con el Gobierno central para plantearle su propuesta de rescate. "Pensamos que no es una solución tan inviable porque para evitar que sea visto por Europa como ayudas estatales hay muchas fórmulas. Por eso, pedimos desde hace más de un año una mesa de negociación entre empresa y Gobiernos central y vasco", ha manifestado Llordén.

Los sindicatos han recordado que el 90% de la plantilla fija de 180 trabajadores, unos 168, tiene firmadas unas garantías desde que se produjo la privatización para incorporarse a un puesto público en la empresa pública Navantia, con astilleros en Ferrol, Cartagena y Cádiz. Se llegó a ese acuerdo "como mal menor si se cerraba el astillero y teníamos la garantía de ir a un astillero público", ha afirmado Llordén.

En ese punto, los sindicatos plantearán a la ministra de Industria que mejor que trasladar a todos con sus familias fuera de Euskadi, sería "más fácil" recuperar el astillero de Sestao para la empresa pública "a un coste bajo" porque "se va a vender en una liquidación a cuatro duros". "Podrá ser ahora o dentro de año y medio o dos porque la draga es un parche", ha reiterado.

PRESIÓN

A la espera de la respuesta a la petición de reunión con Madrid, el comité ha negado que abrir esa negociación con la nueva ministra de Industria, Reyes Maroto, suponga 'puentear' al Gobierno Vasco. "Queremos que nos acompañe para que presionen al Gobierno central, como en su día hicieron hace 10 años el gobierno andaluz y el gallego para que sus astilleros en Cádiz y Ferrol no se privatizaran y lo lograron, mientras que el gobierno vasco entonces no hizo nada en ese sentido y La Naval terminó privatizada", ha criticado.

El comité de empresa firmó este lunes la quinta prórroga del ERE de suspensión por un periodo de octubre a diciembre. Desde el pasado mes de enero, la plantilla percibe el 85% del salario. Su duración concluirá prácticamente al mismo tiempo que el plazo estimado por los sindicatos para que la tesorería del astillero agote los fondos disponibles.

La plantilla ha optado por EREs cortos, de pocos meses, porque el administrador les aconsejó no firmar uno de un año. "Creía que en ese periodo se podía avanzar en las negociaciones para retomar la actividad con la draga y se podrían retomar los trabajos cuanto antes", ha concluido.