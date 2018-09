El Gobierno pone sobre la mesa un plan de ayudas para afectados por el cierre de las minas de carbón

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto sobre la mesa de negociación con los agentes sociales un plan de ayudas para los trabajadores afectados por los cierres de las explotaciones que decidan cerrar el 31 de diciembre de 2018 que incluye bajas incentivadas, prejubilaciones y trabajos en el propio cierre de las explotaciones para los mineros más jóvenes.

Según han informado fuentes ministeriales a Europa Press, en las negociaciones también se incluye la mejora de las condiciones actuales de los mineros para que ningún trabajador quede desprotegido.

Así, aseguran que a diferencia de los dos anteriores gobiernos, el de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Mariano Rajoy, el de Pedro Sánchez tiene un absoluto compromiso con las comarcas para mantener el empleo a corto plazo en las zonas.

Además, defienden que la ministra Teresa Ribera no ha decretado ningún cierre de ninguna explotación minera y critican que no ha cambiado el horizonte temporal desde que en 2010 la Unión Europea tomó la decisión de que las ayudas a las explotaciones minera se mantendrán siempre inscritas en un plan de cierre cuya fecha final "a más tardar" es el 31 de diciembre de 2018 si no devuelven las ayudas.

Así, el acuerdo comunitario señala que las unidades de producción de carbón afectadas deberán cerrarse definitivamente de conformidad con el plan de cierre y hasta la fecha al Ministerio no le consta que ninguna de las afectadas por la fecha de fin de año haya devuelto las citadas ayudas o mostrado su intención de hacerlo.

Más allá del horizonte a corto plazo, según estas fuentes, se están diseñando un conjunto de medidas a medio y largo plazo entre las cuales la Estrategia para una Transición Justa, que acompañará a la futura ley de cambio climático y transición ecológica, contemplará un plan urgente para las comarcas mineras.

Asimismo, añaden que también se hará un plan social y se prevén ayudas a la reconversión, medidas que consideran más ambiciosas que las del Ejecutivo anterior.

SINDICATOS LAMENTAN LA "FALTA DE COMPROMISO"

Por su parte, CCOO de Industria de Asturias ha lamentado este jueves la "falta de compromiso" de la ministra. Tras mantener este jueves una reunión, CCOO ha denunciado que el Ministerio "ha vuelto a demostrar su nulo compromiso, reflejado en su ausencia en la mesa negociadora, con el sector del carbón autóctono y con las comarcas mineras".

En nota de prensa el sindicato ha señalado que el documento presentado "no cubre las garantías suficientes para poder firmar ningún tipo de acuerdo". "Dicho documento, simplemente tiene como objetivo el cierre y liquidación del sector de la minería sin generar absolutamente ninguna alternativa", han criticado.

Así, Comisiones Obreras ha anunciado que seguirán reivindicando que el carbón autóctono siga teniendo presencia en el mix energético nacional.

Según el sindicato, entre las propuestas planteadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, "no se contemplan el resto de elementos que son imprescindibles para la denominada Transición Justa y que afecta al sector del carbón, como es la necesaria generación de empleo en las comarcas mineras, que no puede quedarse en meras declaraciones de intenciones y vaguedades".

"La pérdida de empleo y desaparición del sector no puede continuar siendo, ni un minuto más, el principal objetivo de las propuestas del ejecutivo socialista", han criticado.

CCOO de Industria espera que los asistentes del IRMC y asesores ministeriales que en el día de hoy estuvieron presentes, trasladen toda esta serie de cuestiones, para que el próximo día 21 de septiembre, fecha en la que ha quedado fijada una nueva reunión, "se vea un cambio de perspectiva en el que han de contemplarse de forma global todas la implicaciones que están en juego".