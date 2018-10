Confebask, favorable a una intervención pública de La Naval si tiene viabilidad

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Larrañaga ha considerado que "no hay que echar por tierra ya el proyecto", aunque ha reiterado que "la solución parece que pasa por encontrar un inversor". "Parece que, efectivamente, está difícil", ha explicado.

Preguntado por si verían con buenos ojos una intervención pública en el astillero, ha apuntado que no solo en concreto en La Naval, sino en aquellos proyectos que tengan viabilidad. "Si no lo tienen, entiendo que no hay por qué hacerlo", ha asegurado.

Además, ha dicho que no cree que la situación de los astilleros sea difícil en general. "Hay otras empresas del sector que están mejor. Parece que la situación de La Naval es complicada", ha concluido.