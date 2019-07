La importancia del diseño web para tu negocio

Contenido patrocinado

Puede que hayas pensado que tener un negocio en Internet implica comprar una página genérica y ya. Si es así, probablemente ya estás viendo que no funciona tan fácil como te lo habías planteado. Lo que hace falta es dedicarle al diseño web, tiene más importancia de la que piensas.





¿Qué implica el diseño web?

Si piensas en diseño, lo más común es que se te venga a la mente la parte de combinación de colores y de diseño de la marca, pero para el diseño web, es insuficiente, por lo que existe la posibilidad de contratar una empresa especializada en diseño web low cost para que no haya problemas. Para ponerlo en contexto, se trata de UX y UI. Si no te suenan de nada estos conceptos, tranquilo, te los explicamos a continuación.

Diseño UX o User Experience o experiencia de usuario. Se trata de todo lo que tenga que ver con la forma en la que una persona interactúa con un producto digital. La idea es que el usuario se sienta cómodo cuando va a buscar algo dentro del sitio web. Por ejemplo, si va a registrarse, tiene que conseguir el botón rápido y fácil para terminar todo el proceso, con solo los campos necesarios, para que nada se alargue demasiado.

Para visualizar algo innovador en el mundo del UX, está la historia del iPod de Apple. Steve Jobs puso como exigencia a sus desarrolladores que crearas algo que requiriera hasta 3 clics para conseguir cualquier canción. Esto fue una locura en su momento, pero lo lograron: crearon el mejor reproductor de música hasta la actualidad. El iPod es un fenómeno del UX por ser tan cómodo y fácil de usar. El usuario no tiene ni que pensarlo, todo es demasiado intuitivo.

Diseño UI o User Interface o interfaz de usuario. Aquí hablamos de la distribución de los elementos de un producto digital en pantalla. El diseñador de este área decide dónde van los textos, las imágenes, los botones y demás. Lo ideal es que estén a la mano todos los elementos que sean necesarios por pantalla, relegando un poco más escondidos los que no debería buscar el usuario en ese momento.

Ambas disciplinas, a pesar de formar parte del diseño, no tienen que ver con el diseño gráfico. Son 3 áreas diferentes que se deben combinar para tener un buen resultado. También requiere de un equipo completo, son pocos los diseñadores que se encargan de todo esto.





¿En qué beneficia contratar a una empresa para que te haga un buen diseño web a tu negocio?

Al tener un buen diseño, se genera una buena impresión en el usuario. Una persona que vea una web vistosa, agradable, que es fácil de manejar y muy rápida de hacer lo que deba para comprar, quedará satisfecho. Esto significa que maximiza la posibilidad de que se vuelva un cliente habitual, o que incluso recomiende la web.

Google detecta estos movimientos en las web. Es una parte de lo que evalúa su algoritmo: cómo interactúa un usuario con una página.Si ve que se mantiene activo por varios minutos, y que va navegando entre varios links del mismo sitio, ve que la web es sólida que brinda una buena experiencia. Por el contrario, si nota que hay poca actividad por parte de los visitantes, lo verá como algo poco confiable.

Un buen diseño web será beneficioso al momento de conseguir visitas, ya que Google lo notará y recompensará escalando los puestos en los resultados de la búsqueda. También ayudará a los usuarios a sentir mejor, por lo que querrán ser clientes regulares. Es como dar un buen servicio al público, pero a través de la pantalla. Este es el beneficio y objetivo a cumplir al contratar una compañía de diseño web, la cual estará más preparada para optimizarla para google e incluso adaptarla a móviles, algo que nos dará muchos puntos.





¡No te olvides de los tiempos de carga!

Algo que se suele dejar a último momento, pero que no deberías hacer bajo ninguna circunstancia, es la de obviar la importancia de los tiempos de carga. Si una web tarda más de 3 segundos en mostrar toda su información, los usuarios la cierran. Como tienen tantas pestañas abiertas, buscarán la que abra más rápido. Esto significa que si no cumples con las expectativas de tiempo, ¡ni siquiera podrás ser visible!

Para disminuir los tiempos de carga, asegúrate de tener un buen equipo de desarrollo detrás. Se debe encargar de optimizar al máximo posible el código y no subir imágenes pesadas. En lo posible, es preferible usar vectores como íconos y no imágenes, a fin de ahorrar tiempo. Puede que no sea algo perceptible, pero al sumar, hará la diferencia.