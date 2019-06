Un horno de leña es un equipo que no debe faltar en tu casa o negocio

Contenido Patrocinado

Cocción uniforme, alimentos en su punto, carnes jugosas por dentro y doradas por fuera, son las características que un horno de leña resalta en los alimentos haciéndolos más deliciosos y saludables, ya que no requieren del uso de mucha grasa.

Pero además de esto, son muchas las razones que llevan a los dueños de negocios, restaurantes y a particulares a decidirse por uno de nuestros hornos, principalmente aquellos que han sido fabricados de forma artesanal y cuyos componentes son de la más alta calidad.





Hornos fabricados de forma tradicional

Con tantos años de experiencia fabricando hornos pieza por pieza y cuidando cada detalle, te aseguramos que el llevar un horno de leña de los que fabricamos a tu hogar o negocio será una decisión más que acertada, ya que son elaborados desde la carcasa y utilizando las técnicas más tradicionales.

Esto no significa que la tecnología no tenga cabida en ellos, por el contrario, hemos puesto especial énfasis en utilizar los mejores componentes que no solo facilitan el uso de cada unidad, sino que cada pieza es elaborada a mano por nuestros artesanos.





¿Cómo aprovechar mejor un horno de leña?

Para obtener los mejores resultados de un horno como este lo principal es saber utilizarlo, ya que requiere de unas técnicas precisas para hacer un buen uso de él.

Los cuidados y recomendaciones se emplean desde la primera vez que lo vayas a utilizar. En tal sentido y antes de estrenarlo debes tener especial cuidado y cerciorarte de que se encuentre muy seco por dentro, de ser así puedes proceder a colocar en su interior pequeños trozos de leña seca.

En el encendido se recomienda utilizar una temperatura de unos 150º C por espacio de una hora para después aumentarla hasta alcanzar los 250º C y mantenerla así entre dos y dos horas y media. Transcurrido este tiempo ya estará preparado para empezar a cocinar.

Después de hacer esto procede a introducir unos seis palos de leña no muy grandes, preferiblemente que sean de encima o sarmiento, esto te servirá para hacer fuego vivo. Una vez pasado cinco minutos añade unos cuatro palos adicionales; ten presente que en esta etapa tanto la puerta como el tiro deben permanecer abiertos.

Deja pasar diez minutos y añade dos o tres troncos más y verifica que se hayan alcanzado los 300º C, aunque el objetivo es alcanzar al menos los 460º C, temperatura que después se ha de mantener entre veinte y treinta minutos.

Una vez que la llama se apague, fíjate en que la cúpula se vuelva blanca al mismo tiempo que la temperatura baje a 240º o hasta 200º C, este es el momento ideal para que se retiren la mayoría de las brasas y se dejen unas pocas como para que se mantenga la temperatura.

Finalmente cierra la puerta con el tiro a un 80% y deja el regulador de aire abierto. Por fortuna y en la venta de hornos de leña se incluye un manual de instrucciones al igual que un maravilloso recetario para hacerles la vida más fácil a los usuarios.





¿Qué tipos de leña son los adecuados para tu horno?

Recuerda que la calidad de los alimentos, principalmente aroma y sabor están estrechamente vinculados con el tipo de leña que utilices, siendo las más recomendables roble, sarmiento, vid y encina. Estas deben ser muy naturales para conseguir ese sabor especial tan deseado.

Para hacer el fuego, es importante que coloques la madera en forma de pirámide dentro del horno, añade pastillas especiales de encendido, maderas secas o papel para ayudar a hacer el fuego y nunca olvides mantener el tiro y la puerta abiertos cuando la leña arda a fuego vivo.

Estas y otras indicaciones que son de muchísima utilidad las puedes ampliar con más detalles en páginas como https://hogar.uncomo.com/articulo/como-usar-un-horno-de-lena-39787.html, pudiendo así aprovechar al máximo tu horno.





Prepara un montón de comidas deliciosas

Gracias al cuidado y calidad de los hornos que fabricamos, son muchas las recetas que vas a poder cocinar con pocas calorías y muy sabrosas, incluso para los paladares más exigentes.

Los panes y pizzas quedan increíbles cuando utilizas un horno de leña, pero las carnes a la brasa adquieren un sabor, textura y jugosidad únicos cuando son cocinadas en este tipo de hornos.

Los pescados con hierbas quedan riquísimos, así como los postres, ya que al ser un horno tan versátil puedes cocinar una gran variedad de alimentos.

Además hay algo que debemos destacar de nuestros hornos y se trata de que son totalmente amigables con el medio ambiente, ya que no generan emisiones de CO2, una cualidad que definitivamente le suma popularidad en estos tiempos donde la preocupación por minimizar los impactos negativos al planeta es general.