El supervisor italiano prohíbe una oferta de contratos de préstamos participativos de Housers

Esta firma, que también opera en España, se encuentra autorizada por el supervisor español desde mayo del pasado año para ejercer de plataforma de financiación participativa, tanto en la modalidad de equity como en la de préstamos. Fue la primera plataforma de crowdfunding inmobiliario que logró esta autorización.

Housers fue constituida hace dos años como la primera comunidad de inversión participativa en el sector inmobiliario, a través de la cual se puede participar desde 50 euros en la compra de inmuebles y, posteriormente, recibir rentabilidades a través de su alquiler y venta.

El supervisor italiano ha prohibido también la oferta de bonos 'mival connect' a través de la web 'infc.eu', según ha informado el organismo presidido por Sebastián Albella.

UNA VEINTENA DE 'CHIRINGUITOS FINANCIEROS'

Por otra parte, la Consob italiana ha advertido que varias entidades no están autorizadas para ofrecer servicios de inversión, como Coinoa ('coinoa.com'), Becfd Limited ('becfd.com'), Chimera Investment Corporation ('chimerainvcorp.com'), Leads Capital INC/Trade UP LTD ('trades.com', Stocktradeinvest LTD ('stocktradeinvest.com'), Black Parrot/Blonde Bear OU ('trade111.com') y Nordic Pearl Limited/Grand Services LTD ('forexgrand.com').

Además, el supervisor italiano ha alertado sobre Topfx24 Limited('topfx24.com'), Silver Wolf Limited/Cherry Goose OU ('fxtrade777.com'), Alpha Capital ('alphacapital.fm'), Get Marketing LTD ('midasglobe.com'), Novatrades LTD ('novatrades.com'), Iba Group LTD ('optionint.com'), Advanced Binary Technologies LTD ('ayrex.com'), MRT Securities Limited ('mrtmarkets.com'), Allmedia LTD/VCapital DOO Podgorica/Moorwant LTD ('gallantfinance.com') y Yukon Global LTD ('forex-point.com').

Asismismo, la CNMV ha remitido las advertencias de la Financial Conduct Authority (FCA), el supervisor británico, sobre los 'chiringuitos financieros' Whitman Law Group ('hitmanlg.com') y Credit My Funds/Creditmyfunds, en este último caso por tratarse de un clon de otra entidad ya existente.