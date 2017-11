El supervisor del BCE critica los planes de reubicación de los bancos ante el Brexit

"El supervisor bancario del BCE aprecia el progreso que han hecho los bancos en sus preparativos para el Brexit. Sin embargo, algunos elementos no cumplen plenamente las expectativas y requisitos del BCE para los bancos que operan en la zona euro. Los bancos no solo necesitan estar bien capitalizados y tener suficiente liquidez", señala la carta, al tiempo que enfatiza que también necesitan tener presencia a nivel local y no convertirse en 'empty shell', bancos pantalla o entidades sin presencia física.

Así, asegura que no es fácil trazar una línea divisoria entre un banco bien establecido e integrado en un grupo internacional, a un 'empty shell' que depende excesivamente de entidades del grupo en terceros países. "Sin embargo, algunos de los planes de reubicación presentados parecen inclinarse más hacia éstos últimos", asevera el brazo supervisor del BCE. Los bancos deben contar con comités locales de gestión de riesgos, así como de una infraestructura física y de una plantilla de trabajadores, entre otras cosas.

Según explica, muchos bancos han expresado su intención de transferir todos los riesgos de mercado a una entidad del grupo en un tercer país, lo que en la práctica significaría que los entidades en cuestión dependerían completamente de las ubicados en el exterior. "En términos de supervisión, el BCE no se siente cómodo con este enfoque (...), ya que podría suponer un mayor riesgo en un escenario de crisis donde la capacidad local es crucial para continuar con las operaciones", asevera.

De esta forma, indica que existen ciertos elementos que deberán de completarse para que sean efectivos desde el primer día en que Reino Unido opere de forma completamente independiente a la UE. "Los bancos deben tener un control total sobre sus balances y un cuadro del riesgo total, mientras que los órganos de gestión deben ser plenamente responsables de las actividades llevadas a cabo por los bancos que gestionan", señala.

En el caso de aquellas entidades que han firmado acuerdos de transitoriedad con el BCE u otro supervisor nacional, deberán establecer claramente cuál será el estado estacionario, comprometerse con ello y explicar cómo y cuándo llegarán a sus objetivos preestablecidos. "Hasta ahora, esto no se ha reflejado adecuadamente en las propuestas de los bancos", critica el organismo.