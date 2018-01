Finanzas

El regulador británico multa a un ex operador de derivados de RBS por su "imprudente" conducta en el mercado

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) ha impuesto una multa de 250.000 libras (282.444 euros) al ex operador de derivados de tipos de interés de Royal Bank of Scotland (RBS), Neil Danziger, y le ha prohibido realizar cualquier función relacionada con la actividad financiera al determinar que no es una persona "apta ni adecuada porque actuó de forma imprudente y carece de integridad".