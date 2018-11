La banca recibió 1,16 millones de demandas por cláusulas suelo y llegó a acuerdo en el 41% de los casos

Así lo indican los datos que las entidades de crédito remiten mensualmente a través del Banco de España a la comisión de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas para la protección de los consumidores en materia de cláusulas suelo, que han sido analizados este jueves en la cuarta reunión de dicha comisión.

De estas 1,166 millones de demandas, fueron estimadas 517.502 (68,5%), de las que se alcanzó un acuerdo entre el cliente y el banco en 481.276 ocasiones.

Así, el 58,74% de las reclamaciones no se ha resuelto con acuerdo para el cliente. En concreto, la banca desestimó 226.148 reclamaciones (el 29,9% de las 517.502 admitidas a trámite), ya que en el 54,4% de los casos no había cláusula suelo en el contrato o no era el consumidor el reclamante, mientras que en el resto la inadmisión se produjo por otras razones, entre las que las entidades destacan la existencia previa de procedimientos judiciales. De su lado, el 0,7% de las reclamaciones está todavía pendiente de analizar.

El Banco de España ha constatado que la evolución de los datos evidencia la reducción paulatina del número de solicitudes presentadas por los ciudadanos.