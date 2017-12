El patrimonio de los fondos de inversión alcanza máximos históricos en diciembre

El volumen de activos de los fondos de inversión nacionales ha alcanzado los 262.449 millones de euros a cierre de diciembre, lo que supone un nuevo máximo histórico al superar el dato 261.076 millones de euros correspondiente a mayo de 2007, según datos provisionales facilitados por Inverco.

De este modo, los fondos de inversión nacionales han recuperado la totalidad del ajuste patrimonial derivado de la crisis financiera, que en España se alargó hasta 2012.

En diciembre, el patrimonio de los fondos de inversión se ha incrementado en 1.748 millones de euros con respecto a noviembre (+0,7%). En el conjunto de 2017, los fondos han experimentado un crecimiento de más de 27.000 millones de euros, un 74% por encima del registrado en 2016.

CaixaBank AM continúa siendo la gestora de fondos que acumula un mayor patrimonio, con una cuota del 16,79% del volumen total de activos en diciembre (44.076 millones de euros), por delante de Santander AM, con el 14,59% (38.289 millones), BBVA AM, con el 14,41% (37.808 millones), Sabadell AM, con el 6,27% (16.464 millones) y Bankia Fondos con el 5,78% (15.180 millones).

SUSCRIPCIONES

En diciembre se mantuvo la tendencia positiva experimentada a lo largo del ejercicio y se registraron suscripciones netas por 1.079 millones de euros, por lo que se acumulan entradas de 20.500 millones de euros en 2017, frente a los 13.820 millones en 2016.

Desde el mínimo de patrimonio marcado en diciembre 2012, más de 117.692 millones de euros de ahorro de nuevos partícipes han entrado a formar parte del activo de los fondos de inversión.

El número de cuentas de partícipes en Fondos de Inversión nacionales aumentó en diciembre se incrementó en 55.322 en el mes y se sitúa en 10,3 millones.

Además, los fondos registraron una rentabilidad del 0,15% en diciembre, mientras que la rentabilidad acumulada en el conjunto del año se sitúa en el 2,74%.