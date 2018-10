La banca sigue negando presiones al Supremo por la sentencia de las hipotecas

"Radicalmente no, no llamamos al Tribunal Supremo", ha insistido Roldán en una entrevista en Cadena Ser recogida por Europa Press tras las continuas acusaciones que apuntan a que la banca presionó al Alto Tribunal para revisar la sentencia, hecho que se producirá el próximo 5 de noviembre, cuando el Pleno aclarará la doctrina con la que debe interpretar su fallo.

El presidente de la patronal bancaria ha aclarado que la sentencia llegó con una "sorpresa absoluta". "Recuerdo haber visto la noticia en prensa y pasamos todo el día viendo qué consecuencias podía tener mientras los bancos caían a plomo en Bolsa, ya que se hizo pública un jueves con el mercado abierto", ha explicado. "Ni siquiera tuvimos tiempo para reaccionar", ha apostillado.

En su opinión, este tipo de sentencias, con gran repercusión en términos de mercado, deberían de publicarse con el mercado cerrado o, en caso contrario, con cierto aviso a las autoridades reguladoras para que puedan organizar el tráfico mercantil.

Tras conocerse la sentencia del Supremo, la banca perdió unos 6.000 millones de euros en capitalización bursátil, ya que cuando hay incertidumbre los inversores reaccionan poniéndose en el peor de los peores escenarios. "La tendencia a sobrerreaccionar es lo más racional", ha precisado.

En cualquier caso, Roldán confía en que si finalmente son las entidades, y no el cliente, las que deben asumir el impuesto sobre las escrituras públicas, no tendrá ningún efecto retroactivo. "Los cambios tributarios no pueden tener retroactividad", ha defendido.

Asimismo, el presidente de la AEB ha dicho que la banca, como cualquier otra industria, tendrá que buscar cómo ser rentable si le aumentan los costes. En la práctica, no obstante, dependerá de la política comercial de cada entidad y del grado de competencia del sector, que sigue siendo "importante".

Durante estos días de 'vacío legal', Roldán ha admitido que se está produciendo un retraso en la firma de hipotecas. "Hay una cierta ralentización en estos días que está preocupando a la gente. Es importante que el dinero fluya, que no haya una paralización. Eso sería muy negativo", ha indicado.

Por otro lado, respecto a la intención del ministerio de Justicia de penalizar a los bancos que pleiteen con mala fe, Roldán ha dicho que "todo el mundo tiene derecho a la tutela judicial efectiva y en las cláusulas suelo el Supremo ha dictado que cuando falta transparencia son nulas, pero que cuando hay transparencia son válidas. "No veríamos razonable que se penalizara", ha subrayado.

LA BANCA NO ESTÁ PARA CONTRIBUIR EXTRAORDINARIAMENTE

De igual forma, Roldán ha explicado que el sector financiero no está para contribuir de forma extraordinaria, tras ser preguntado por la creación de un nuevo impuesto específico que había planteado el Gobierno.

"La banca en España representa en torno al 3% de la economía. Somos el sistema circulatorio; dejemos que ese 3% funcione y pueda ayudar al 97% restante", ha defendido Roldán, explicando que el sector se encuentra en plena transformación tecnológica y en un entorno de tipos de interés bajos, que parece que se mantendrán durante un periodo prolongado.

"Tenemos que dejar a la banca recuperar la rentabilidad perdida y que sea capaz de financiar la economía", ha añadido. Según ha dicho, los bancos tienen que retribuir a los accionistas con lo que éstos le piden, mientras que ahora mismo lo están haciendo por debajo.

Por último, Roldán ha admitido que "claramente hay peligro de contagio italiano". "Tenemos que mantener la disciplina de los últimos años, siendo capaces de separarnos de lo que ocurre en Italia", ha advertido.