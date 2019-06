Los peritos judiciales defienden su análisis sobre las cuentas de Bankia pese a los ataques de las partes

La tercera sesión de la fase pericial del juicio que investiga irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), ha estado caracterizada por las críticas continuas de los peritos de las partes, que han seguido cuestionando el análisis del caso realizado por los judiciales y expuesto durante las dos jornadas anteriores.

De este modo, la decena de peritos contratados por Bankia y su matriz BFA, por Deloitte y por Rodrigo Rato, que pueden intervenir en cualquier momento para juzgar la declaración de los judiciales, ha proseguido acusándolos de realizar su análisis pericial con "sesgo retrospectivo", con una "visión distinta a la del resto del mundo", así como de hacer una lectura "parcial y a su conveniencia" de las normativas nacionales e internacionales.

Los peritos judiciales, al igual que en las dos sesiones anteriores, han reiterado sus argumentos. Según su análisis, las cuentas de Bankia, desde el momento de su creación hasta su rescate, no reflejaron su imagen fiel. Las "insuficiencias" venían desde la misma constitución del Sistema Institucional de Protección (SIP) a través del que se unirían las siete cajas que darían lugar a la entidad.

"Desde mi experiencia y saber hacer, puedo decir que es evidente que había información disponible para incluir esos deterioros y no se hizo. Las cuentas de Bankia, como hemos repetido desde un principio, no reflejaban su imagen fiel", ha remarcado Busquets este miércoles ante la sección cuarta de la sala de lo penal.

También han vuelto a incidir, tras preguntas del abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) Andrés Herzog, en que el hecho de no designar a Caja Madrid como entidad adquiriente en el proceso de integración de las cajas y en su defecto crear BFA, tenía el objetivo de evitar hacer aflorar deterioros correspondientes al ejercicio 2010.

El grupo financiero se amparó en una normativa --circular 4/2004 del 22 de diciembre del Banco de España-- que apunta a que tras la fecha de combinación de negocio el adquiriente tiene un plazo de un año para ajustar deterioros contra reservas que no fueran conocidos. No obstante, los judiciales han indicado que la normativa solo te permite corregir con la excepcionalidad de que la información no estuviera disponible.

Sánchez Nogueras y Busquets tienen claro que esa información era bien conocida, sobre todo los deterioros referidos a Bancaja Habitat. Así, los peritos judiciales creen que los deterioros, especialmente los del ladrillo de la entidad valenciana, afectaron a las cuentas de BFA-Bankia y contribuyeron a alterar su imagen.