La mitad de los inversores españoles cree que la inversión sostenible batirá a largo plazo al resto

Un 46% de los profesionales financieros españoles está convencido de que la inversión con enfoque medioambiental, social y de buen gobierno (ESG, por sus iniciales en inglés) batirá a largo plazo al resto de inversiones, según un informe de Natixis.

Los inversores profesionales españoles sobresalen por su convicción respecto a las posibilidades de rentabilidad de la inversión ESG, ya que el 68% considera que se puede generar alfa con activos basados en criterios ESG, frente al promedio global de la encuesta, situado en el 59%.

De hecho, la encuesta global de Natixis Investment Managers (IM) realizada en 2018 subraya el optimismo de los inversores españoles frente al resto de países donde se ha realizado el sondeo, solo superado por Italia (70%) y Francia (68,4%) y claramente superior a Reino Unido (62%) y EE.UU. (42%).

A nivel global, seis de cada diez profesionales financieros, el 57% de los selectores de fondos y el 56% de los inversores institucionales creen que se puede conseguir alfa con la inversión ESG y también consideran que estas estrategias permiten "atenuar la exposición a los riesgos de gobierno corporativo y sociales" que el análisis tradicional no refleja.

IMPULSO DE LOS INVERSORES INSTITUCIONALES

Los inversores institucionales siguen marcando el camino a seguir en la adopción de estrategias ESG en sus carteras, en tanto que dos tercios de estos creen que la inversión sostenible se convertirá en práctica habitual durante los próximos cinco años, frente al 60% que lo creían en 2017.

"Seis de cada diez inversores institucionales ya incorporan la dimensión ESG a sus carteras y la mayoría (55%) planea aumentar las asignaciones en 2019", ha detallado la directora general de Natixis IM para Iberia, Latam y US Offshore, Sophie del Campo.

Entre los que aplican los criterios ESG en la actualidad, el 46% cree que este análisis es "tan importante para su proceso de inversión como el análisis fundamental tradicional". De esta forma, las instituciones están apostando por convertir el análisis de los factores ESG en una parte del proceso de análisis fundamental.

La inversión ESG también está ganando terreno en los mercados mayoristas, donde el 65% de los selectores de fondos señala que forma parte de sus prácticas de inversión. En este campo, son algo menos los que recurren a la integración completa (28%) y los filtros excluyentes (22%), pero un mayor número emplea tanto enfoques de inversión de impacto como 'best-in-class' (15% cada uno).

LOS JÓVENES, LOS MÁS INTERESADOS ENTRE LOS PARTICULARES

Los más jóvenes se sitúan a la cabeza de los inversores particulares en ESG, en contraste con las generaciones de más edad. Así, el 56% de los inversores 'millenial' y un 48% de la Generación X anterior señalaron que sus inversiones "pueden tener un efecto positivo en el mundo".

Por su parte, solo el 41% de los miembros de la generación del 'baby boom' y el 30% de la 'generación silenciosa' destacaron la trascendencia de poner en consonancia las inversiones con los valores personales.

Así, un 68% de los inversores españoles asegura que ya busca activamente productos de inversión que se alineen con sus valores personales y hasta el 73% está de acuerdo en que es importante que sus inversiones tengan un impacto social positivo; por encima de la media general, que es del 71%.

MAYOR RENTABILIDAD

No obstante, el enfoque ESG no debe ir en detrimento de las rentabilidades; ya que el 49,6% de los encuestados en todo el mundo reonoce no estar dispuesto a renunciar a la rentabilidad para poner en consonancia sus activos y sus valores personales.

"En términos medios, las carteras ESG ofrecen una mayor rentabilidad que el resto de carteras en la mayoría de las regiones; tienen un grado de correlación menor, por lo que proporcionan mayor diversificación al inversor, y su ratio de Sharpe también es mejor que el de las carteras no ESG", ha detallado Del Campo.

UNA MEJOR INFORMACIÓN, NECESARIA

Por otro lado, un 79% de los inversores profesionales españoles está dispuesto a reforzar su recomendación sobre productos ESG en cuanto mejore la información disponible sobre los mismos.

Casi la mitad de los profesionales financieros españoles (47%) cree que la incorporación de criterios ESG será una práctica estándar para los asesores de inversión en un plazo de no más de cinco años, frente al promedio global, que es del 41%.

De igual modo, el 50% de los profesionales está de acuerdo en que los factores ESG mitigan la exposición a riesgos sociales y de gobierno corporativo, un porcentaje que se eleva casi al 61% en el caso específico de España.