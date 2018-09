Finanzas

El 67% de las grandes compañías de seguros se encuentran en la fase de diseño o implantación de la NIIF 17

El 67% de las grandes compañías de seguros se encuentran en la fase de diseño o implantación de la Norma Internación de Información Financiera (NIIF) 17, según el informe 'In it to win it' de KPMG Internacional.