El gobernador del Banco de Letonia se niega a dimitir tras su detención

"Es obvio que paso a paso he acabado convirtiéndome en alguien incómodo para muchos en Letonia", ha asegurado el banquero en declaraciones recogidas por la agencia local Lenta. "He recibido amenazas de muerte y he informado de ellas a las fuerzas de seguridad", añadió.

En este sentido, el gobernador del Banco de Letonia relató que las investigaciones sobre su persona y los registros "comenzaron después de denegar el préstamo", en referencia a las peticiones de liquidez realizadas al banco central por ABLV Bank, entidad investigada por blanqueo de capitales en EEUU, y que el banco central letón decidió no atender.

La oficina del primer ministro letón, Maris Kucinskis, declaró por su parte que se han suspendido las funciones del banquero central ante las acusaciones de extorsión planteadas por Norvik Bank, aunque Kucinskis apuntó que no puede descartar que estas sean un intento de dañar la reputación de Letonia.

Un portavoz del Banco de Letonia indicó a Reuters que será Zoja Razmusa, subgobernadora de la institución, quien acudirá este miércoles a la reunión del Banco Central Europeo (BCE) sobre cuestiones ajenas a la política monetaria de la eurozona.

Por su parte, el partido de centroderecha 'Unidad' ha anunciado que tiene intención de presentar ante el Parlamento letón una iniciativa dirigida a conseguir la destitución del presidente del banco central del país ante la pérdida de la confianza depositada en Ilmars Rimsevics, quien ocupa el puesto desde 2001 y cuyo mandato no expira hasta 2019.