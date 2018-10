Un exdirectivo de Caja Navarra dice que el paso a CaixaBank fue "la mejor opción posible"

"En 2009 la crisis ya llevaba dos o tres años, había problemas de acceso a los mercados. Lo que parece lógico y visto desde fuera es que había que tomar decisiones y había que buscar un tamaño mayor. Uniendo capacidades y servicios centrales hay sinergias muy claras. Lamentablemente eso supone salidas de personal. Eso es lo que se valoró", ha indicado sobre los primeros pasos para la integración en Banca Cívica.

Juan Odériz ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación sobre Caja Navarra en el Parlamento foral. Durante su intervención, ha explicado que la integración con Caja Burgos y Caja Canarias en Banca Cívica le pareció "consistente" por la "enorme complementariedad de las redes". Además, ha asegurado que tanto esta primera integración como la posterior de Cajasol se realizaron tras múltiples informes.

Odériz, que también fue director general de Banca Cívica entre 2010 y 2012, ha evitado pronunciarse de forma concluyente sobre si Caja Navarra hubiera podido continuar en solitario. "A mi me parece complicado, creo que no hubiera podido continuar en solitario, pero no lo puedo certificar", ha dicho, para señalar no obstante que un informe de Analistas Financieros Internacionales concluyó que CAN no hubiera podido seguir en solitario.

LA SALIDA A BOLSA, LA OPCIÓN "MENOS MALA"

Por otro lado, Juan Odériz ha defendido la salida a Bolsa de Banca Cívica, dado que la alternativa era acudir al Fondo de Reestructruación Ordenada Bancaria (FROB). "La entrada del FROB era nacionalización y no manejar absolutamente nada. La salida a Bolsa tenía impactos negativos enormes, pero era la opción menos mala en mi opinión, y no fue obviamente decisión mía", ha precisado.

Del mismo modo, ha considerado que el paso final de Caja Navarra a CaixaBank fue "la mejor decisión posible". "Hablar de La Caixa lo dice todo, en aquel momento era la mejor opción sin duda", ha sostenido.

UNA EXPANSIÓN "MUY FUERTE"

Durante su comparecencia, Juan Odériz ha señalado que en los años previos a la crisis la Caja Navarra realizó "una expansión muy fuerte" para "intentar ganar cuota y salir fuera". "Se abren muchas oficinas, hay expansión en Madrid, en el País Vasco, todo ello de la mano de la implantación de una estrategia que es Banca Cívica", ha indicado.

Juan Odériz ha afirmado que, "de haber sabido que iba a llegar lo que llegó -la crisis económica-, me imagino que quienes tomaron la decisión estratégica de iniciar la expansión no lo hubieran hecho o lo hubieran hecho de otra forma". "Es fácil opinar con la información que entonces no se tenía", ha indicado.

Según ha explicado, esta expansión fue uno de los temas en los que pudo no coincidir con el entonces director general de la entidad, Enrique Goñi. "La expansión territorial fue importante y de la mano de una estrategia que requería mucho tiempo y quizá no lo hubo. Este fue un tema que se podía haber atemperado. No critico la expansión de la Caja pero la intensidad de la expansión necesitaba más tiempo de maduración", ha indicado.

Juan Odériz ha precisado que no sabe si él era el número dos de Goñi en la entidad, pero "sin duda" sí era "una persona de confianza". "Siempre le di mi opinión sobre los temas que iban sucediendo, en algunos temas coincidíamos y en otros no tanto", ha afirmado.

Finalmente, el exdirectivo de la entidad ha sido preguntado sobre la posible intervención de cargos políticos en la gestión de la entidad, sobre lo que ha señalado que él no despachó "nunca" con ningún presidente sobre ninguna operación de la entidad financiera.

Así, sobre Miguel Sanz, expresidente del Gobierno foral y de la caja, ha señalado que "toda mi experiencia es que yo estaba sentado a su lado en el Consejo de Administración en la corporación, no he despachado nunca con el señor Sanz".