Finanzas

Casi el 10% de los bancos de la eurozona suspende los tests de estrés macroprudenciales del BCE

Menos del 10% de los bancos de la eurozona no ha superado las pruebas de esfuerzo macroprudenciales y dinámicas conducidas por el Banco Central Europeo (BCE) al no haber alcanzado los niveles de solvencia requeridos por los reguladores en el escenario estresado, aunque el instituto emisor ha explicado que la resiliencia del sector no se vería afectada por el pequeño tamaño de esas entidades.