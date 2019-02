El nuevo plan estratégico de Mapfre no contemplará el cierre de oficinas en España

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha afirmado que el nuevo plan estratégico que el grupo presentará el próximo mes no contempla el cierre masivo de oficinas, sino que aboga por su transformación en el marco de el objetivo de transformación digital que persigue el grupo.

Así lo ha señalado durante la presentación de resultados del año 2018, donde ha querido desmarcarse de la actuación que muchos bancos españoles están acometiendo en este sentido, y ha asegurado que la mejor carta de presentación de Mapfre son sus oficinas.

"No contemplamos el cierre masivo de oficinas como algunas instituciones financieras están ejecutando, nosotros transformamos las oficinas en otra cosa, cerramos oficinas porque las movemos a otro barrio, las digitalizamos y las transformamos", ha señalado Huertas.

Como ya adelantó el pasado mes de noviembre el director financiero de la compañía, Fernando Mata, Huertas señaló que el nuevo plan estratégico 2019-2021, que será presentado en la próxima junta general de accionistas de marzo de 2019, será continuista y dará especial importancia a la innovación del negocio para adaptar la compañía a las nuevas tendencias del mercado.

Huertas ha reconocido que el incremento de la competencia debido a la apuesta de los bancos por el negocio asegurador en un contexto de bajos tipos de interés ha provocado que la compañía haya tenido que "reinventarse", lo que lejos de ser un problema "se ha convertido en una oportunidad para Mapfre", que ha hecho complementaria su red de distribución con las oficinas bancarias.

En este sentido, los acuerdos que ha firmado con Bankia y Santander en España para distribuir sus productos en las sucursales bancarias han permitido incrementar el perímetro de Mapfre, su red de distribución y su reputación. "Para nosotros, la continuidad de esa estrategia es muy buena", ha apuntado Huertas, quien ha mostrado su intención de incrementar su presencia en sucursales también en otras partes del mundo.

"El apetito de Mapfre por crecer significa que tenemos que ofrecer productos donde el cliente quiere comprarlos, tenemos una red de oficinas propia que es la joya de la corona del grupo, son el auténtico bastión que protege día a día el desarrollo de Mapfre. Pero nos fuimos dando cuenta de que la banca-seguros era una opción", ha apuntado.

Una vez terminen de materializarse los acuerdos, Mapfre contará en España con más de 10.000 sucursales bancarias en la que se distribuirán sus seguros, que unidas a las 3.000 oficinas propias hacen "la mayor red de distribución aseguradora que existe y existirá en el país", ha asegurado el presidente de la entidad.

Aunque Huertas ha señalado que la compañía siempre está interesada en posibles operaciones con socios para crecer, no siempre está dispuesta a pagar lo que se puede esperar de ellas.

Además, ha señalado que, aunque la entidad está presente en los países en los que quiere estar, eso no significa que esté en los negocios que le interesa, por lo que habrá productos o ramos que no querrá distribuir si no hay garantías de que generará la rentabilidad suficiente.