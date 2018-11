Los bancos españoles celebran sus resultados en las pruebas de estrés de la EBA

La entidad presidida por Ana Botín ha presumido de ser "el más resistente de todos los grandes bancos europeos". "Una vez más los test de estrés lo demuestran. Esto es así por la fortaleza y la diversificación del modelo de negocio", ha destacado Banco Santander.

En el escenario adverso para 2020, Banco Santander ha obtenido un capital de máxima calidad CET1 del 9,72%, mientras que en cuanto al capital de plena implantación de Basilea III, lo que en el argot financiero se conoce como 'fully loaded', ha logrado un 9,2%.

Desde BBVA han destacado a Europa Press que el banco sería capaz de continuar generando beneficio en 2020 incluso en el escenario más estresado, a pesar de que las pruebas no han tenido en cuenta el impacto de la venta del 68,19% en su filial chilena a The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) por algo más de 1.873 millones de euros el pasado mes de julio, lo que calcula que tendría un impacto positivo de 50 puntos básicos en su ratio de capital CET1 'fully loaded'.

La entidad presidida por Francisco González situó su ratio de máxima capital CET1 en el 9,25% y ha obtenido un capital 'fully loaded' del 8,80%.

Desde CaixaBank valoran "muy positivamente" sus resultados en estos tests. "Nos colocan entre los bancos líderes de Europa con mayor resistencia a escenarios de estrés", han remarcado fuentes de la entidad a Europa Press.

El banco dirigido por Jordi Gual ha destacado además que su situación actual es "aún más positiva", dado que las pruebas de la EBA no reflejan las operaciones de venta de la participación de Repsol y del negocio inmobiliario, realizadas ambas con posterioridad a la fecha de cierre de 31 de diciembre de 2017. CaixaBank ha obtenido un capital de máxima calidad CET1 y 'fully loaded' del 9,11%.

SABADELL CUENTA CON "ELEMENTOS POSITIVOS ADICIONALES"

De su lado, Sabadell, que es la entidad española con la nota más baja, ha hecho hincapié en elementos positivos adicionales sobre su capital que no se han considerado bajo el marco de los test de estrés y que harían aumentar su ratio 'fully loaded' en el escenario adverso para 2020 hasta el 8,79%.

Sabadell situó su ratio de CET1 en el 8,80%, mientras que en el caso de 'fully loaded' la ha situado en el 7,58%.

"Los resultados de Sabadell en el ejercicio de las pruebas de esfuerzo subrayan su sólido modelo de negocio y su capacidad de recuperación bajo el escenario más estresado", ha explicado el banco presidido por Josep Oliu.

Entre los factores que ha señalado se encuentran un incremento de los tipos de interés, el saneamiento de su balance acometido durante este 2018 o la revisión más frecuente de la cartera impulsada por una mayor participación de la corporativa.

También ha subrayado el impacto que sobre su capital tiene el escenario en Reino Unido, país donde está presente a través de su filial TSB, y que es particularmente severo debido a la consideración de un Brexit duro.

Del mismo modo, añade el importe de un incremento establecido por contrato entre TSB y LLoyds sobre el coste de los servicios tecnológicos (IT) pagados por TSB a Lloyds, que fue de aplicación sólo a partir de enero de 2017 y hasta el momento de la migración completada en abril de 2018.

En el ejercicio de stress, ese importe se mantiene constante durante los tres años, de acuerdo con la aplicación de la metodología, aunque sólo está vigente en la realidad durante cuatro meses del mencionado periodo.

Las pruebas dirigidas por la EBA evalúan la resistencia y capacidad de recuperación de 48 bancos de la Unión Europea y Noruega con al menos 30.000 millones de euros en activos, cubriendo así alrededor del 70% de los activos totales del sector bancario de la eurozona e incluyendo cuatro bancos españoles.

Aunque Bankia también debería ser examinado por su tamaño, no ha tenido que poner a prueba su resistencia debido a que culminó su fusión con Banco Mare Nostrum (BMN) a comienzos de este año.

No obstante, entre los propios analistas existe la consideración, tal y como ocurrió en el anterior test de estrés de 2016, de que esta prueba realizada por la EBA es un 'non event', por cuanto se lleva a cabo bajo criterios internos de las entidades afectadas que están desactualizados y en un entorno socioeconómico en permanente evolución.

BANKINTER, SOMETIDO AL TEST DEL BCE

Por su parte, Bankinter no participa en estas pruebas de la EBA debido a su menor volumen de activos (evalúa a entidades con al menos 30.000 millones de euros), pero sí está sometido a las pruebas del BCE, que contemplan el mismo escenario y mismas variables que las analizadas por la EBA pero que no se hacen públicas por exigencia del supervisor. Desde la entidad naranja se han mostrado "muy satisfechos" con su resultado, que mejora los datos reflejados en el último test de estrés, han asegurado a Europa Press fuentes de Bankinter.

De esta manera, las mismas fuentes han señalado que en un escenario macroeconómico muy adverso el ratio de capital CET1 'fully loaded' de la entidad se vería afectado de forma limitada, situándose al final del periodo en términos "muy holgados". Bankinter considera que esta "sólida" posición del banco quedará reflejada en diciembre cuando se hagan públicos los datos del ejercicio de revisión y evaluación supervisora (SREP) que lleva a cabo el BCE.