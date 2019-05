La primera gestora española centrada en gestión pasiva, Universe AM, espera captar 100 millones en un año

Universe AM, la primera gestora española centrada en gestión pasiva, ha sacado dos fondos al mercado con los que pretende llegar a los "100 millones de euros en el plazo de un año", según su director general José Diego Alarcón.

La nueva gestora fundada por Rafael García Romero y José Diego Alarcón surge de la transformación de la gestora de inversión colectiva (SGIIC) Serfiex en un momento con "gran potencial de crecimiento en el sector de la gestión pasiva en España", ha explicado el presidente de Universe AM, Rafael García.

"En Estados Unidos la gestión pasiva supone un 30% y en Europa un 20% del patrimonio total, mientras que en España aún va por el 1%", ha detallado García, que considera que considera que esta primera gestora especializada en gestión pasiva "seguro que causa tendencia".

Para alcanzar ese patrimomio, los gestores confían en captar los fondos a través de inversores institucionales, aseguradoras y grandes fortunas, con las que ya están en contacto. Así, Universe AM espera enfrentarse a los fondos de inversión cotizdados (ETF) extranjeros en España a los que superan en facilidad, cercanía y precio.

En esta línea, el director de Universe AM cree "con seguridad" que pronto otras gestoras nacionales se unan a este tipo de gestión "basada en la racionalidad", con la que ellos ya gestionan 20 millones de euros a través de dos fondos: 'GDP world equity FI', de 'equitys' indexado al PIB mundial; y 'GDP world coporate bonds', basado en bonos corporativos a nivel global.

"Hace tres días recibimos la aprobación de la CNMV para el tercer fondo, que saldrá pronto al mercado", posiblemente en la segunda mitad del año, ha anunciado Diego durante una presentación a los medios este jueves en Madrid. Este tercer fondo se basará en bonos de deuda soberana de diferentes países del mundo.

"No estamos inventando la rueda", ha reconocido el académico Antonio Cabrales, asesor de Universe AM, que considera que las claves del éxito de la gestión pasiva ponderando cada zona geográfica en función del PIB son "la sencillez, la alta diversificación y el bajo coste".

Los tres fondos presentados, aunque esperan captar inicialmente inversores institucionales, son accesibles a cualquier inversor ya que el montante de entrada comienza en diez euros y no existen comisiones de entrada o salida, con una gran diversificación de la cartera pero un coste menor de entre un 0,2% y un 0,3% de comisión anual de gestión.

A pesar de apostar por la sencillez, Universe AM también dispone de otro fondo 'Dor best managers FI' basado en el modelo matemático 'dynamic optimal risk' (DoR), que ajusta dinámicamente la ponderación entre activos, con la filosofía del 'value investing', siguiendo a gestoras como Bestinver y Cobas.