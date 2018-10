Torres (BBVA) califica de "ejemplar" la marcha de González como presidente

El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, ha calificado de "ejemplar" la marcha de Francisco González como presidente, que se producirá el 31 de diciembre de este año, así como su decisión de no asumir ningún tipo de rol en el banco apartándose de forma absoluta para no influir en la época posterior a su sucesión.

Así lo ha señalado el consejero delegado del banco 'azul' en la rueda de prensa siguiente a la presentación de los resultados de los nueve primeros meses del año, durante los que contabilizó unas ganancias atribuidas de 4.323 millones de euros, un 25,3% superiores a las del mismo periodo del año anterior.

González podía haber postergado su mandato hasta marzo de 2020, según el reglamento del consejo de la entidad. Sin embargo, el directivo pensó que en algunos temas importantes "no es conveniente agotar los plazos".

Torres, que sustituirá a González como presidente de la entidad a partir del 1 de enero de 2019, ha indicado que el nombramiento del nuevo consejero delegado se producirá durante este último trimestre, mientras ha confirmado que el proceso de revisión de idoneidad ya está ocurriendo.

"Este es un proceso de transición bien planificado y ordenado. Con toda seguridad será alguien de la casa, tenemos mucho talento en el banco y hay muchas opciones", ha vuelto a subrayar el banquero, igual que ha hecho en otras ocasiones desde el anuncio de este proceso, omitiendo cualquier comentario sobre la persona que le sustituirá.

Según ha explicado, este proceso se está abordando con la participación activa del Comité de nombramientos, que debe hacer un informe previo a que el consejo decida quién será el nuevo consejero delegado. También se requiere del 'visto bueno' por parte del Banco Central Europeo (BCE), que debe aprobar la entrada de cualquier nuevo consejero. "Existe total normalidad al respecto", ha dicho.

De igual forma, a pesar de que González ha mostrado su intención de no permanecer de ningún modo dentro de la entidad, y que en principio podría no acudir a la junta de accionistas de este año a pesar de haber sido el presidente de la totalidad del año en curso, Torres no descarta que sea nombrado presidente de honor.

Por último, Torres ha asegurado que el proceso de sucesión no está teniendo ningún impacto sobre la dinámica del banco, ya que el equipo está "muy alineado" en torno a su estrategia.