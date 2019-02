Torres (BBVA) dice que González está "muy tranquilo" porque desconoce las irregularidades del 'caso Villarejo'

"He hablado con él y lo que me transmite es que tiene la conciencia muy tranquila. Me dice que no sabía nada de las irregularidades que salen en las noticias", ha asegurado el actual presidente del banco azul con ocasión de la presentación de los resultados anuales de la entidad, que obtuvo un beneficio neto de 5.324 millones de euros en 2018, un 51,3% más.

A pesar de la insistencia de los periodistas durante la rueda de prensa por arrojar luz sobre el 'caso Villarejo-BBVA', Torres ha mantenido su posición y se ha remitido de forma repetida a la declaración oficial en la que pide esperar a avances de la "profunda y exhaustiva" investigación, asegurando que actuará con "rigor" sea cual sea el resultado.

Hace apenas una semana, BBVA decidió dar un paso más en sus trabajos de investigación interna para determinar qué relación tuvo el banco bajo la presidencia de Francisco González con la firma de detectives del encarcelado excomisario de Policía José Manuel Villarejo, para lo que fichó a PwC.

PwC trabaja en la realización de un informe 'forensic' al que ha destinado un equipo de más de 40 personas especializadas y dedicadas en exclusividad a este asunto. Para ello, utiliza una tecnología muy puntera y los medios más avanzados, con el fin de realizar una investigación de carácter objetiva y lo más independiente posible.

Además de la firma de consultoría, BBVA contrató al despacho de abogados Uría Menéndez para que apoye como asesor legal al bufete Garrigues, que presta sus servicios jurídicos al banco desde que en junio de 2018 iniciara una valoración externa de la información y documentación recopilada sobre el 'caso Villarejo'.

A principios de año, los digitales 'El Confidencial' y 'Moncloa.com' sacaron a la luz numerosas informaciones que relacionan a BBVA con una operación de espionaje masivo durante los años 2004 y 2005 a empresarios, políticos y periodistas con el objetivo de desestabilizar un intento de asalto al banco por parte de directivos de la constructora Sacyr supuestamente con el apoyo del entonces Gobierno socialista.