Solo el 5% de españoles ha recurrido a productos de inversión para afrontar los bajos tipos, según JP Morgan

En concreto, el 32% de españoles ahorró lo mismo que diez años antes, un 34% ahorró menos y un 17% ahorró más. Solo el 5% utilizó otros productos de inversión para hacer crecer su capital u obtener rentas periódicas, mientras que la mayoría no varió sus hábitos de ahorro pese a los tipos negativos.

Además, JP Morgan AM únicamente considera inversor al 25% de los encuestados españoles, ya que el resto solo tiene cuentas de efectivo y cuentas de ahorro.

El estudio resalta que solo el 22% de las personas que ahorran lo hace con la vista puesta en la jubilación, frente al 29% que lo hace para poder cumplir deseos de forma espontánea y el 35% que utiliza sus ahorros como un 'colchón' para afrontar emergencias.

Además, el 23% de encuestados declara ahorrar para poder pagar la educación de sus hijos o nietos, un 19% tiene un propósito específico y el 21% declara que no consigue ahorrar. El informe también refleja que tan solo un 14% de españoles afirma ahorrar porque desea obtener rentas periódicas de su dinero.

En cuanto a los motivos que impiden que los ahorradores den el salto a la inversión en fondos con un enfoque de rentas, JP Morgan AM apunta a una combinación de miedo a lo desconocido y escasa educación financiera. En este sentido, un 54% de encuestados no tiene grandes cantidades que invertir, un 22% de encuestados prefiere evitar las inversiones porque no las entiende, mientras que un 19% presenta una acentuada aversión al riesgo y un 15% dice no disponer de asesoramiento adecuado.

"Los españoles con cierta capacidad de ahorro no están siquiera protegiendo su patrimonio, sino reduciéndolo con ese posicionamiento", ha señalado el director de estrategia de la firma para España y Portugal, Manuel Arroyo, quien ha indicado que si en 2007 era posible obtener una renta de más de 4.500 euros con una inversión de 100.000 euros en un depósito bancario a tres meses, esa misma cantidad invertida en este año generaría cero euros, a lo que además se debería restar el impacto de la inflación al alza en la eurozona.

El estudio ha detectado que uno de cada cuatro ahorradores sí le preocupa que sus ahorros pierdan valor, aunque no busca soluciones. Sin embargo, una de las grandes conclusiones del estudio es que España es "un país de rentistas": el 44% de los españoles está interesado en un producto generador de rentas, frente al 26% de la media europea.

JP Morgan Asset Management ha destacado que la educación financiera juega "un papel esencial" frente a esta realidad para ayudar a los inversores a preservar su patrimonio. En este sentido, la encuesta ha resaltado que el 57% de los ahorradores españoles no es consciente de que las acciones, los bonos y los fondos que invierten en estos activos pueden generar rentas constantes en el tiempo en forma de dividendos y pago de intereses que se reparten con independencia del comportamiento que muestre el mercado en cada momento.

"Invertir en un fondo multiactivo con enfoque de rentas ayuda a diversificar las fuentes de riesgo al tiempo que se consigue un cupón extra que se paga periódicamente, algo que aún no comprende el 65% de los ahorradores españoles", ha puesto de manifiesto.