Solo el 23% de inversores españoles invierte en el extranjero, a pesar de la mayor rentabilidad

La fintech considera "excesivamente elevada" esta cifra, debido a la "pérdida de oportunidad" que representa desde el punto de vista de la rentabilidad, y ha asegurado que ninguno de los diez fondos de inversión que mejor se han comportado a lo largo de este año, los diez mejores del año pasado y los diez mejores de hace tres, cinco y diez años invierte solo en España.

El cofundador de Micappital, Miguel Camiña, ha explicado que el inversor medio español "no es consciente de la inmensa variedad de alternativas que existen" y piensa que con pequeñas cantidades no puede invertir fuera del Ibex 35 y, menos aún, en fondos internacionales, lo que no solo es posible, sino recomendable. "Es fundamental diversificar para intentar minimizar los riesgos que asumimos con nuestras inversiones para tener una rentabilidad más sólida, menos volátil y vivir más tranquilos", ha asegurado Camiña.

Según estimaciones de la compañía sustentadas en datos extraídos de Bloomberg, un inversor que hubiera invertido 10.000 euros en España durante los últimos diez años habría visto cómo su capital se reducía en un 15%, hasta los 8.465 euros, mientras que si se hubiera decantado por contratar fondos internacionales habría podido ganar hasta un 118% de su inversión, aumentando su capital hasta los 21.824 euros. Tomando como referencia los últimos cinco años, la diferencia estaría entre haber perdido un 5% o haber ganado un 62%, según la fintech.

En este contexto, Micappital recomienda optar por fondos de inversión españoles que inviertan fuera de España o acudir directamente a fondos de inversión internacionales para tener "una inversión profesional y con una estrategia controlada".