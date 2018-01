Solbes considera que "se hizo lo que se pudo hacer" tras la estafa de Afinsa y Fórum Filatélico

"Lo que recuerdo de Afinsa es que era un tema que no era financiero y que está ahí. Los productos no financieros tienen la dificultad de que no están protegidos en el modelo español y supongo que se hizo lo que se pudo hacer", ha apuntado Solbes.

El exministro y exvicepresidente económico durante la primera legislatura de Zapatero se ha referido así a la salida de la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro a la estafa perpetrada por estas dos compañías, que fueron intervenidas en mayo de 2006.