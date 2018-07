Saracho asegura que el Popular "estaba condenado" y que "no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir"

Durante su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis financiera, Saracho ha señalado que la resolución y venta al Santander por el simbólico precio de un euro "ha evitado un desastre bíblico", aunque ha reconocido que a un "coste altísimo" para accionistas y bonistas.

En su relato durante las últimas horas del Popular antes de su venta, Saracho ha dicho que la entidad preparó un plan de contingencia para hacer frente a la suspensión de pagos, una vez recibió la negativa de liquidez por parte de las instituciones comunitarias y el Banco de España.

Este plan contemplaba un aviso a todas las delegaciones del Gobierno para garantizar la protección en las sucursales por si, una vez se agotaran los fondos en los cajeros, pudiera haber reacciones violentas. Esta llamada se produciría a la mañana siguiente.

En este punto del relato, al contar cómo se sentaron "a esperar" si el banco "iba a abrir o no", y a reconocer el trabajo de colaboradores y empleados del banco "que se habían dejado la piel", Saracho ha interrumpido su relato, emocionado. "A las ocho de la mañana, nos informaron de que habían resuelto el banco y lo habían vendido", ha reanudado su exposición.

CREE QUE SE PERDIERON "OCASIONES DE ORO"

"Este banco estaba condenado. Yo no lo sabía, es posible que (Ángel) Ron tampoco. En el entorno regulatorio en el que estamos, con las debilidades del banco, y las circunstancias, puntuales unas y otras no tanto, este banco no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir", ha manifestado.

Así, ha dicho que, si bien existía un "escenario en el que se podía integrar", ha reconocido que "empeñarse en que realmente tenía otras posibilidades distintas, no es realista". "En la vida hay que aceptar las cosas como son, este banco perdió su independencia mucho antes de lo que cree Ron y perdió su viabilidad mucho antes de lo que pensaban los accionistas que fueron a la ampliación", ha dicho.

"En largos diez años de agonía, perdió toda capacidad de sobrevivir por sus propios medios. Perdió ocasiones absolutamente de oro para alargar su período pero, simplemente, cometió demasiados errores. Y los errores son de los gestores. Míos en mis 108 días y de Ron en el resto", ha apostillado.