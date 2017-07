Santander espera que la aprobación de Competencia para la fusión con Popular llegue en "semanas"

El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, ha afirmado que la entidad espera que la aprobación de la absorción de Popular por parte de la autoridad de Competencia europea llegue "pronto" y, más concretamente, en "semanas".

"Esperamos más bien pronto que tarde, no hablamos de meses sino de semanas, tener la aprobación de Competencia", ha señalado el directivo durante la presentación de los resultados semestrales de Santander, que reflejan un beneficio atribuido de 3.616 millones de euros, lo que supone un 24% más que en el mismo periodo del año anterior.

El 'número dos' de Santander ha rechazado que la autoridad de Competencia vaya a ofrecer a la entidad indicaciones sobre posición dominante en alguna región, dado que en algunas zonas la cuota de mercado del banco superará el 20% o llegará al 25%, pero "en ningún sitio" estará por encima del 30%.

"No esperamos restricciones de competencia", ha dicho, y ha añadido que, tras la aprobación, la entidad tendrá "las manos libres para operar sin restricciones con Popular".

Preguntado por qué pasará con los empleados de Popular tras la fusión, el ejecutivo ha explicado que Santander cuenta con todos los que quieran trabajar en el grupo, "porque son buenos empleados". "Popular ha sido un banco que ha trabajado bien con los clientes a lo largo de su historia", ha valorado Álvarez.

Según el directivo, es "evidente" que "va a haber un proceso de reestructuración", pero aún no existe un "análisis detallado" sobre el proceso, que afectará primero a los servicios centrales y después al resto.

El segundo ejecutivo del banco ha explicado que Santander "por supuesto" que cuenta con el negocio de banca privada de Popular "para mejorar la banca privada" del grupo presidido por Ana Botín.

En esta línea, ha explicado que aún no se ha tomado una decisión sobre la alianza que tiene Popular con Allianz para seguros y gestión de fondos. Santander dispone de un acuerdo con Aegon para seguros, mientras que se encuentra recomprando la gestión de fondos, según ha dicho Álvarez, en cuya opinión la entidad busca el proveedor que le ofrezca tener el mejor producto posible.

Respecto al futuro de WiZink, ha dicho que es un tema que se irá viendo, aunque la entidad tiene "un interés importante en que se gestione de la mejor manera posible". En todo caso, ha reiterado que el banco es minoritario en la participación en WiZink, ya que solamente dispone del 49%, mientras que Värde Partners cuenta con el 51%.

Por otra parte, ha insistido en que el objetivo de la entidad es establecer una marca única tras la integración, momento hasta el cual Pastor operará con su marca. "Pastor es un banco tradicional en Galicia y hasta que no hagamos la integración seguirá operando como Pastor. Después de la integración, tomaremos las decisiones oportunas", ha dicho.

SIN CAMBIOS EN LA GESTIÓN DE CLÁUSULAS SUELO DE POPULAR

Álvarez ha explicado que la entidad no ha introducido cambios en el sistema de gestión de reclamaciones por cláusulas suelo poco transparentes de Popular y ha recordado que Santander no ha tenido que enfrentarse a esta circunstancia por su cuenta, dado que sus préstamos hipotecarios no incluían este tipo de cláusulas.

"No teníamos experiencia en esto. Hemos mirado cómo lo hacía Popular y se está gestionando de acuerdo a la normativa que se estableció", ha explicado. Además, ha contado que en el banco están "bastante avanzados" en este tema y las reclamaciones, que empezaron con "un número muy alto", ahora están "en decenas". "No hemos introducido cambios porque se está ejecutando bien y a la velocidad adecuada", ha explicado el directivo.