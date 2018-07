Santander, CaixaBank y Citi, galardonados por la revista 'Euromoney'

En concreto, Santander ha sido nombrado 'mejor banco de Europa Occidental, España, Chile y Uruguay'; CaixaBank 'mejor banco digital de Europa Occidental', y Citi 'mejor banco de inversión en España.

Respecto a la entidad que preside Ana Botín, 'Euromoney' ha subrayado la importancia de la diversidad internacional del grupo.

Clive Horwood, director de 'Euromoney', ha destacado que "Santander es uno de los pocos bancos grandes que demuestra que una entidad minorista diversificada internacionalmente puede ser más rentable y más estable que sus comparables enfocados exclusivamente en su mercado doméstico. Ahora está en el puesto que merece, no sólo como el banco más grande de España, sino también como el de mayor cuota de mercado".

El jurado también ha reconocido que el año estuvo marcado por grandes avances en la tecnología digital de la entidad y ha destacado que la adquisición de Popular "le da a Santander un gran impulso a su estrategia global de crecimiento para pymes".

El consejero delegado de Grupo Santander, José Antonio Álvarez, quien se ha mostrado "orgulloso" del trabajo diario de los equipos del banco para ganarse la confianza de los clientes, ha señalado que a lo largo de los últimos 12 meses el banco ha progresado en mejorar los productos y servicios que ofrece, y ha agradecido a 'Euromoney' por reconocer estos esfuerzos con el galardón.

"Este premio es un reconocimiento al trabajo, la profesionalidad y el oficio de todo el equipo de Santander España", ha señalado por su parte Rami Aboukhair, consejero delegado de Santander España.

"Estamos muy satisfechos de la transformación comercial y digital que estamos desarrollando a fin de mejorar la experiencia del cliente y generar relaciones estables y de confianza, que son la base del crecimiento y la rentabilidad sostenible para el banco", ha manifestado.

Aboukhair ha enfatizado que Santander es la entidad "líder" y socio de referencia de las empresas "y estamos contribuyendo a consolidar la recuperación económica en España, gracias al impulso que damos a su financiación e internacionalización. Nuestro objetivo es realizar una integración ejemplar y que los clientes vengan, se queden y nos recomienden", ha subrayado.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE CAIXABANK

Por su parte, CaixaBank, que ha sido elegido como 'mejor banco digital de Europa Occidental' por su transformación digital y su innovación tecnológica, ha recibido por primera vez este reconocimiento por parte de la revista británica.

La entidad presidida por Jordi Gual, y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar tiene cerca de 16 millones de clientes, de los cuales el 56% son digitales, y 4,9 millones usuarios de banca móvil. Asimismo, la entidad financiera cuenta con el mayor número de usuarios de servicios financieros digitales web y móvil de España según Comscore, y mantiene una cuota de penetración en banca digital del 33%.

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ha indicado que "el premio supone un reconocimiento a una de las líneas estratégicas de la entidad: la transformación digital y la decidida apuesta por la innovación tecnológica". Gual ha enfatizado que CaixaBank, a lo largo de su historia, "ha asumido la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura".

Por su parte, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha destacado "el liderazgo de la entidad en tecnologías de nueva generación para aportar mayor valor al negocio y transformar procesos, ampliando la oferta para el cliente digital".

Para Gortázar, "el objetivo final del banco es convertir las ideas innovadoras en proyectos reales, que permitan más interacción con el cliente, más ventas digitales o presenciales, más eficiencia y control de costes y la generación de mayor valor".

Por último, Citi ha sido reconocido como mejor banco de inversión en España, un galardón que se une, entre otros, a los de 'World's Best Investment Bank' y 'Best Bank for Advisory in Western Europe'.