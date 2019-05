Sáenz de Tejada (BBVA): la regulación europea no puede suponer requerimientos de capital "sin fin"

Así lo ha manifestado durante su intervención en el XXVI Encuentro del Sector Financiero organizado este jueves en Madrid por Deloitte, Sociedad de Tasación y 'ABC', en el que ha sostenido que la Unión Bancaria "probablemente tiene sentido" pero con la condición de que se completen sus tres pilares.

En su opinión, ser más transparentes, seguros o avanzados en la protección al consumidor es por definición "positivo", pero cree que esto no puede implicar un sin fin de requerimientos regulatorios.

"No se puede trasladar de manera automática en requerimientos de capital que parece que no tienen fin, porque pueden potencialmente convertir a este sector como no invertible en la medida en que no se perciba que las reglas del juego están suficientemente claras", ha indicado Sáenz de Tejada, quien también ha incidido en la rentabilidad como la principal preocupación para el sector.

Según ha señalado, los bancos que sean "muy seguros pero muy poco rentables" serán "muy poco sostenibles". En cualquier caso, ha apuntado que la convergencia en las prácticas supervisoras es "muy importante" y garantiza un mínimo común denominador para los bancos de diferentes países que da "tranquilidad" a los mercados.

En cuanto a la banca del futuro, el directivo de BBVA ha reconocido que la forma de trabajar dentro del banco está "cambiando de manera sorprendente" en un entorno de disrupción tecnológica que está afectando al sector financiero y al resto de sectores de la economía, permitiendo la entrada de nuevos competidores y la transformación de los modelos de negocio. "Es una amenaza pero también una enorme oportunidad", ha asegurado.

Sáenz de Tejada apuesta en este contexto por la diversificación internacional entre economías poco correlacionadas entre sí, una estrategia que "ha funcionado hasta ahora" para BBVA. "Es fundamental en banca tener franquicias líderes en cada uno de los mercados en los que operas, solo en ese caso vas a poder generar los niveles de eficiencia que se necesitan para obtener unas rentabilidades que se acerquen o superen el coste del capital", ha indicado.

ESTAR DONDE ESTÉ EL CLIENTE

Durante el encuentro también han debatido responsables de Bankia y Banco Sabadell sobre nuevos modelos de negocio y nuevas tecnologías.

El director corporativo de Innovación y Seguridad de Bankia, Ignacio Cea, ha comparado a los bancos con "un aeropuerto" al que el cliente no va, sino que "está por ahí haciendo sus cosas". En este sentido, ha sostenido que son las entidades las que tienen que abrir sus puertas y trasladarse a donde esté el cliente, en su opinión, mediante un ecosistema de alianzas.

Por su parte, el director general adjunto de Transformación de Negocio y Marketing de Banco Sabadell, Manuel Tresánchez, ha indicado que la banca comercial en España tradicionalmente ha competido abriendo oficinas para estar cerca de los clientes, una estrategia de proximidad que se mantiene pero en un contexto en el que los usuarios "navegan por Internet".

"La proximidad en el mundo digital significa que estoy comprando en una tienda y la posibilidad de pago fraccionado la encuentro perfectamente", ha ejemplificado.

GESTIÓN DEL TALENTO

En este panorama, los expertos también han incidido en la gestión del talento en el sector bancario del futuro. La subdirectora general y directora de Recursos Humanos de Banco Sabadell, Conchita Álvarez, ha asegurado que la sociedad está evolucionando, lo que requiere modificar los modelos de gestión del talento.

En su opinión, es "fundamental" que las entidades cuenten con el talento necesario para competir en el nuevo modelo de negocio del sector bancario y la gestión se orienta cada vez más hacia la estrategia y la anticipación.

De su lado, el responsable de Talento y Cultura de BBVA, Carlos Casas, ha incidido en la necesidad de especialización de la formación que deben ofrecer las entidades. "Se necesita profundidad para asesorar a nuestros clientes como se nos está pidiendo", ha afirmado.

En esta línea, Casas ha destacado la importancia de efectuar un cambio cultural dentro del propio banco para que todos sus empleados se sientan parte del proyecto. "Necesitamos que todas las personas que trabajan en el banco tengan en la cabeza que el cliente es lo primero, que tenemos que sorprenderle y asegurarnos de que le satisfacemos", ha explicado.