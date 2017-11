Sabadell defiende que "la situación está totalmente normalizada" tras su cambio de domicilio

Con esa decisión, el banco buscó "estar siempre protegido bajo el marco de la legalidad española y europea", según ha señalado Krauel en rueda de prensa tras firmar un acuerdo con la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos-ATA para facilitar financiación a sus asociados.

"Pasados los primeros días de incertidumbre, la situación está completamente normalizada y no tenemos incidencias de ningún tipo", ha apuntado el directivo de Banco Sabadell, que ha añadido que "no se ha producido ningún déficit que no se haya subsanado y no hay ningún signo de alarma ni de inquietud de ningún tipo".