Sabadell dice que el cambio de sede fue "una reacción técnica a una situación comercial"

El director general de Banco Sabadell, Miguel Montes, ha señalado que el traslado de la sede social de la entidad de Barcelona a Alicante --aprobado tras el referéndum catalán del 1 de octubre--, fue "una reacción técnica a una situación comercial", que les ha permitido "eliminar el riesgo" de que una eventual situación de inseguridad jurídica pudiera afectar a las relaciones del banco con sus clientes o accionistas, con el regulador o con el espacio económico europeo.

"Nos ha funcionado, estamos muy satisfechos, y no tenemos mucho más que decir más que esperar a que vuelva la normalidad y esperar a que pase este episodio que no nos gusta y lamentamos", ha dicho Montes, quien ha recalcado que el banco "no tiene opinión sobre la situación política" en Cataluña, "no la puede tener".

El director general del Sabadell ha realizado estas afirmaciones durante su participación en un foro económico de El Diario Montañés, donde ha señalado que están "muy contentos" de haber situado el domicilio social en Alicante, porque es la segunda sede en capacidad operativa y en volumen de empleados y accionistas, y es la provincia española donde el banco tiene la mayor cuota de penetración. La segunda es Murcia y la tercera, Asturias.

"La verdad es que los gentilicios no nos hacen justicia; somos más alicantinos que otras cosas; me resisto a decir que no somos un banco catalán, pero lo que está claro es que somos un banco español, que estamos en toda España", ha apostillado, para añadir que se empezó "como un banco local, luego regional", y que cuenta con un negocio que "ha costado mucho construir" y lo va "a defender" como pueda.

Volviendo al cambio de sede, el banquero ha insistido en que no se hizo "ese movimiento por ninguna posición de alarma por una situación institucional". "Dios nos libre", añadió, tras indicar que "en otra circunstancia" no lo hubieran hecho porque no se trata de "mover las sedes porque sí".

Así, ha explicado que su obligación es con sus clientes, sus accionistas y la sociedad, y que por "prudencia y diligencia", tenían ya preparadas actuaciones para responder a "contingencias previsibles ". "Tengo que reconocer que nunca pensábamos que se producirían en la dimensión en que se han producido", afirmó.

En todo caso, ha señalado que el objetivo era "eliminar un factor que pudiera ser de inestabilidad o pudiese interrumpir la relación de los clientes y accionistas" con el banco. Eso les hizo prepararse para "no tener ningún impedimento legal ni de trámite jurídico" para poder proceder al traslado de la sede social "con mucha celeridad en caso de que fuera conveniente".

"Sabíamos cómo lo teníamos que hacer y dónde teníamos que situarla; estamos satisfechos de habernos preparado y haberlo ejecutado así", ha apostillado Montes, quien ha reconocido que esta decisión tuvo "repercusión e impacto" añadido por producirse "antes que otros movimientos".