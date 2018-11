El Sabadell reclama que la legislación hipotecaria sea "clara" y libre de "contingencias interpretativas"

El consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola, ha opinado que es "bueno" y "positivo" que la legislación hipotecaria sea "clara" y no esté sometida a "contingencias interpretativas".

Además, ha afirmado que "la sana competencia" tomará decisiones sobre los gastos y pondrá "a cada uno en su lugar", porque en toda formalización también influyen cuestiones como "el coste del fondeo y la prima de riesgo".

"Creo que la claridad, que no estemos todo el día interpretando las leyes sino que sean muy explícitas y digan exactamente cómo tiene que operarse, es por definición, una buen cosa", ha mantenido Guardiola en Alicante, a preguntas de los medios, tras asistir a la jornada 'La estrategia empresarial ante el mercado global'.

Cuestionado sobre si opina que esos costes terminarán repercutiéndose en los clientes, Guardiola ha rechazado que se hable de repercusión porque "no es la palabra más adecuada". En ese sentido, ha explicado que cuando un banco fija "el precio de un activo" tiene que ver si el resultado "final de rendimiento", dividido por el capital que consume, "genera más rendimiento sobre el capital que el coste del capital que tenemos, y a partir de ahí genera valor y acabas valiendo más".

"No son solo los gastos concretos del pago de impuestos, de la notaría, sino también el coste del fondeo y la prima de riesgo, que no es la misma para todas las hipotecas", ha indicado y ha considerado: "No sé si la palabra correcta es repercutir, en función de todos los ingresos y gastos de una operación hay que sacarle un rendimiento que permita superar el coste de capital que el banco tiene".

Finalmente, preguntado por un posible aumento de los diferenciales y de las comisiones, Guardiola ha manifestado que dependerá de lo que haga la competencia y "de las condiciones del fondeo, si las primas de riesgo de España y de los mercados se relajan, posiblemente veremos precios más competitivos en las hipotecas, si como está pasando el fondeo a largo plazo en Europa va creciendo, veremos precios más altos en las hipotecas".