S&P no prevé rebajar las calificaciones por la tensión con Cataluña a no ser que "vayan a más"

La agencia Standard and Poor's (S&P) no espera que la crisis entre el Gobierno catalán y el central de lugar a rebajas en las calificaciones de riesgo, "con la posible excepción de Cataluña", a no ser que las tensiones "vayan a más", según un informe publicado este jueves.

Estas previsiones se sustentan en que S&P no cree que la secesión catalana vaya a producirse, después de las declaraciones de este martes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien dejó en suspense una posible declaración unilateral de independencia.

Además, la agencia cree que una Cataluña soberana "no sería reconocida por ningún Estado miembro de la Unión Europea".

"El riesgo de crédito más destacado que vemos en este momento es que las tensiones entre Cataluña y el Gobierno central, si no se controla, podría conducir a una disminución sostenida de la confianza de las empresas y los consumidores", explicó la analista de crédito de S&P, Elena Iparraguirre. "Es especialmente en el caso de Cataluña donde el riesgo es mayor y la incertidumbre jurídica ya ha llevado a varias instituciones financieras y empresas a reubicarse de Cataluña a otros lugares de España", apuntó.

En concreto, ya son más de 40 las empresas que han decidido trasladar su sede social fuera de Cataluña desde la celebración del referéndum ilegal el 1-O.