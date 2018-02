Renta 4 advierte de que el escenario financiero tiene más incertidumbres de las que refleja el mercado

El presidente de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta, ha afirmado que el escenario financiero tiene más incertidumbres de las que refleja el mercado y que esperan una volatilidad como en 2015 y 2016, algo que "está pasando ahora, no así en 2017". A su juicio, "si el mercado sigue anestesiado, no vamos a correr detrás de los precios, lo que implica menos rentabilidad".

En la conferencia 'Crecimiento global y cambio de ciclo monetario: implicaciones para la inversión en el 2018. El reto de invertir en mercados caros', el presidente de Renta 4 (www.r4.com) ha señalado que 2018 se presenta, de nuevo, como un año "complejo" para inversores conservadores. Y es que, ha acentuado, la inyección de liquidez de los Bancos Centrales ha creado distorsión en los precios de los activos financieros.

En este sentido, ha señalado que el horizonte de inversión recomendado es a tres años, y ha admitido que "tendremos que aceptar algo más de volatilidad como medio para obtener rentabilidad".

En este escenario complicado, ha indicado que "seguimos viendo activos atractivos para inversores conservadores". Ha explicado que la inversiones se activan si hay repunte de las Tires (bono USA a 10 años al 2,8%) o precios mas atractivos en renta variable (REE en 17, IBE en 6, MRL en 11,20 euros) o una mayor apreciación del euro (1,25 $/€).

Lo que conllevaría un aumento de volatilidad de las inversiones hasta niveles del 2,5 por ciento y con repuntes temporales superiores al 5 por ciento tal y como ha ocurrido en el pasado.

FACTORES DETERMINANTES DE LA "CONVULSIÓN DE LA BOLSA"

Ureta ha reconocido que hay un ciclo económico de "crecimiento global y sincronizado muy importante" pero, a la vez, advierte que se está produciendo "un endurecimiento monetario, subidas de tipos de interés y retiradas de liquidez" que, al final, es lo que está determinando la última "convulsión" de la bolsa.

Todo ello, "unido a que no hay que olvidar que la bolsa había subido muchísimo, sobre todo las americanas, y de manera realmente un poco excesiva en la última época", tal y como asevera Ureta. De momento, ha destacado que se está viviendo una corrección. "Ya veremos si llega a más pero, evidentemente, es un toque de atención de que había demasiada complacencia en el mercado", ha admitido.

Al ser preguntado por si tienen algo que temer los inversores o si están expuestos a una situación como la que dio origen a la última crisis económica, Ureta ha señalado que "no tiene por qué", ya que la situación es "diferente" en la medida en que el sistema financiero es más sólido. "En aquella época, muchos de los bancos se habían quedado sin capital y hoy eso no es así, ya que hay bancos con capital fuerte", ha certificado.

Además, ha recordado que en 2007 y 2008 había un sector inmobiliario "totalmente sobredimensionado", así como unas prácticas en parte del sector financiero que "no eran nada buenas" y que actualmente tampoco se dan.

No obstante, ha advertido que hay una deuda excesiva, sobre todo por parte de los gobiernos. En su opinión, lamentablemente no se están tomando medidas y "no hay una sensibilidad" a la hora de reducir la deuda. De hecho, ha recordado que este mismo miércoles "hemos visto cómo el Senado de Estados Unidos ha elevado el techo de gasto, por no hablar sólo de Europa". Además, ha lamentado que la deuda en China "crece el doble que el PIB cada mes".

En definitiva, ha destacado que "hoy hay un 40% más de deuda sobre el PIB que en 2018, cuando se decía que la economía estaba ya muy endeudada", y advierte que la deuda "sí que importa: es un factor de inhibición del crecimiento futuro". Además, ha lamentado que el endeudamiento "genera sobrevaloración de los activos".

Por otra parte, ha llamado la atención sobre la tendencia de los bancos centrales encaminada a "endurecer la política monetaria", respondiendo a un cambio de ciclo monetario, "el más delicado que tiene la economía global en los próximos años, y lo es por la elevada deuda".

Asimismo, ha subrayado durante su intervención que las bolsas están muy condicionadas por elementos políticos internos como, por ejemplo, "la incógnita en Estados Unidos llamada Trump" o el fin del modelo de Merkel y Draghi en Europa. Además, ha señalado que la situación en España a nivel político "no es fácil".

En el caso concreto de España, ha remarcado que la economía "está creciendo bien y está creando empleo, pero todavía tiene un enorme fragilidad y es que tiene una enorme deuda", lo que es "muy peligroso cuando se genera una situación de falta de confianza como pasó en 2012".

Por ejemplo, remarca que la economía española está "exportando bien pero sigue sin tener fortaleza de balance" ya que "dependemos demasiado de la inversión internacional". Y es que hoy en día, añade, "el 45% de las acciones en la bolsa las tienen inversores no residentes, lo que denota confianza pero dependencia de la economía internacional, es decir, fragilidad".

Además, ha lamentado que las reformas estructurales en España, como la de las pensiones o la de la financiación del modelo sanitario "están quedando estancadas". Asimismo, señala que la situación política "no ayuda".

Por otro lado, al ser preguntado por valores como el Bitcoin, Ureta ha considerado que es un fenómeno "pasajero". De hecho, cree que ha habido y hay una "enorme burbuja" en este aspecto, ya que el precio del Bitcoin "no responde en absoluto a ningún valor fundamental", y se trata de "bolsas muy opacas y nada reguladas".

20 AÑOS DE RENTA 4 EN MURCIA

Durante su intervención, Ureta ha recordado que la oficina de Renta 4 en Murcia, que celebra su 20 aniversario, abrió sus puertas con la expectativa de que el ahorrador "se iba a convertir en inversor". Su intención era "dar una oferta de calidad a esos ahorradores".

"Sabíamos que hacía falta esa ayuda cercana, especializada y de calidad, y eso es lo que hace Renta 4 en nuestra Oficina de Murcia", según Ureta, quien ha reconocido que es fundamental para su equipo "saber dónde estamos invirtiendo". Para eso, añade, "hace falta mucha pedagogía y conocer los mercados, cada vez más complicados".

"En estos 20 años, me alegra mucho ver que cada vez hay más gente, lo que denota que aquella idea de que el ahorrador se iba a transformar en inversor es una realidad cada vez mayor", ha señalado Ureta.